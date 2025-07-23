Четыре любви Андрея Ильина: как Чистяков из "Каменской" порвал с Табаковой
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Юлия Рутберг в роли Сары Бернар и Андрей Ильин в роли Жоржа Питу в сцене из спектакля "Крик лангусты" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Широкую известность Андрей Ильин получил благодаря одной из главных ролей в детективном сериале "Каменская". Актер на экране перевоплощался в идеального мужа Анастасии Каменской: заботливого, хозяйственного, готового мириться со всеми недостатками любимой. Однако за кадром семейная жизнь Андрея складывалась совсем неудачно, и лишь в четвертом союзе он сумел найти гармонию и счастье.
Жил до 12 лет в бараке
Будущий артист родился в Нижнем Новгороде, его родители не имели отношения к искусству: мама трудилась завхозом в ПТУ, папа работал водителем. Ильин с детства привык к скромному быту, ведь до 12 жил в бараке в рабочем районе, пока семье не выдали двухкомнатную квартиру в пятиэтажке.
В школьные годы Андрей увлекся театром, и с каждым годом желание стать актером в нем только крепло. Окончив школу, юноша поступил в театральное училище, а затем по приглашению Аркадия Каца уехал на службу в Рижский театр русской драмы. Сначала были роли в детских спектаклях, затем пошли более серьезные проекты.
С начала 1980-х Андрей начал сниматься в кино в эпизодах, а в сложные 1990-е хватался за любых персонажей: работника в "Катафалке", учителя истории в "Циниках", сержанта Филю Серебряного в "Анкор, еще анкор!".
© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкПрогон спектакля "Игры одиноких" в театре им.Вахтангова
Прогон спектакля "Игры одиноких" в театре им.Вахтангова
Судьбоносная роль за 11 секунд
Однако все эти герои не помогли Ильину обрести популярность, в отличие от Алексея Чистякова, мужа персонажа Елены Яковлевой из сериала "Каменская".
На экране Чистяков являл собой воплощение идеального, хозяйственного и терпеливого супруга. На роль, ставшую знаковой в карьере актера, его утвердили практически мгновенно.
"Мне потом рассказывали, что меня утвердили на роль за 11 секунд. Всё было просто, — признавался артист. — Собралась команда единомышленников, возглавляемая продюсером Валерием Тодоровским, и они меня взяли".
Затем была роль в популярном сериале "Склифосовский", где Ильин сыграл челюстно-лицевого хирурга. Сейчас же в его фильмографии уже более 100 фильмов, и он продолжает активно сниматься.
© НТВ-Кино (2000-2011)Кадр из сериала "Каменская"
© НТВ-Кино (2000-2011)
Кадр из сериала "Каменская"
Первая жена была старше
Со своей первой женой актер познакомился в Риге, куда он попал по распределению после окончания училища. Его избранницей стала Людмила Ворошилова, с которой Ильин играл в Рижском русском театре имени Михаила Чехова.
Она была старше на семь лет, но молодого человека это совершенно не смущало. Супруги купили хорошую квартиру в центре города, но с началом перестройки отношение местных жителей к русским изменилось, и пара решила вернуться в Москву. К сожалению, в столице брак артистов рассыпался в прах.
При разводе актер повел себя благородно: оставил бывшей жене квартиру со всей мебелью, а сам скитался по знакомым.
© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкПрогон спектакля "Игры одиноких" в театре им.Вахтангова
Прогон спектакля "Игры одиноких" в театре им.Вахтангова
Жизнь как на вулкане
Новую любовь актер нашел достаточно быстро, в театре Моссовета. Ею оказалась наследница Олега Табакова, Александра, известная своим сложным характером.
Их союз продлился около восьми лет, и все это время, по словам друзей, Ильин жил как на вулкане. Ходили слухи, что Александра сетовала, что партнер не может обеспечить ей роскошную жизнь.
В то сложное время Андрей подрабатывал таксистом и дворником, что разочаровывало его возлюбленную. Кроме того, Александра подталкивала актера к тому, чтобы тот оставил театральную карьеру: сама она, обидевшись на отца, изменившего матери, так и поступила, но уходить из профессии, как того хотела Александра, Андрей отказался наотрез.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле "Война и мир"
Актеры Андрей Ильин в роли графа Ильи Андреевича Ростова и Ирина Купченко в роли графини Натальи Ростовой в спектакле "Война и мир"
Тренер по плаванью
Спустя несколько лет после расставания с Александрой, Андрей Ильин снова женился. Его избранницей стала Ольга, тренер по плаванию. Вместе они прожили всего несколько лет.
Трудно сказать, что послужило причиной расставания, ведь до самого развода в 2005 году актер всегда с теплотой и нежностью отзывался о своей жене. Андрей предпочитает не комментировать свой развод со второй женой. Однако коллеги актера признавались, что за глаза называли Олю истеричкой, ведь характер женщины оставлял желать лучшего.
Стал отцом в 53 года
Когда артист уже устал от романтики, любовь неожиданно сама постучалась к нему в дверь. В 2010-м Инга Руткевич, которая работала редактором на телевидении, приехала со съемочной группой на дачу Ильина для съемок интервью.
Случайное знакомство переросло в романтические отношения, а затем и в крепкий брак. Новая любовь сумела дать актеру то, чего не смогла ни одна предыдущая женщина — радость стать отцом.
Сын Тихон родился, когда Ильину было уже 53 года. Возможно, если бы ребенок появился на свет пораньше, артист относился бы к нему менее трепетно.
"А сейчас я над ним дрожу, балую его, что, скорее всего, неправильно, порой, когда надо показать твердость характера, я сдаюсь под обаянием и непосредственностью Тиши", — говорит актер.
Несмотря на неудачи в прошлом сейчас актер может назвать себя абсолютно счастливым человеком.
Актер Андрей Ильин