https://ria.ru/20250723/akter-2030674653.html

Четыре любви Андрея Ильина: как Чистяков из "Каменской" порвал с Табаковой

Четыре любви Андрея Ильина: как Чистяков из "Каменской" порвал с Табаковой - РИА Новости, 23.07.2025

Четыре любви Андрея Ильина: как Чистяков из "Каменской" порвал с Табаковой

Широкую известность Андрей Ильин получил благодаря одной из главных ролей в детективном сериале "Каменская". Актер на экране перевоплощался в идеального мужа... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:30:00+03:00

2025-07-23T19:30:00+03:00

2025-07-23T19:30:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Широкую известность Андрей Ильин получил благодаря одной из главных ролей в детективном сериале "Каменская". Актер на экране перевоплощался в идеального мужа Анастасии Каменской: заботливого, хозяйственного, готового мириться со всеми недостатками любимой. Однако за кадром семейная жизнь Андрея складывалась совсем неудачно, и лишь в четвертом союзе он сумел найти гармонию и счастье.Жил до 12 лет в баракеБудущий артист родился в Нижнем Новгороде, его родители не имели отношения к искусству: мама трудилась завхозом в ПТУ, папа работал водителем. Ильин с детства привык к скромному быту, ведь до 12 жил в бараке в рабочем районе, пока семье не выдали двухкомнатную квартиру в пятиэтажке.В школьные годы Андрей увлекся театром, и с каждым годом желание стать актером в нем только крепло. Окончив школу, юноша поступил в театральное училище, а затем по приглашению Аркадия Каца уехал на службу в Рижский театр русской драмы. Сначала были роли в детских спектаклях, затем пошли более серьезные проекты.С начала 1980-х Андрей начал сниматься в кино в эпизодах, а в сложные 1990-е хватался за любых персонажей: работника в "Катафалке", учителя истории в "Циниках", сержанта Филю Серебряного в "Анкор, еще анкор!".Судьбоносная роль за 11 секундОднако все эти герои не помогли Ильину обрести популярность, в отличие от Алексея Чистякова, мужа персонажа Елены Яковлевой из сериала "Каменская".На экране Чистяков являл собой воплощение идеального, хозяйственного и терпеливого супруга. На роль, ставшую знаковой в карьере актера, его утвердили практически мгновенно."Мне потом рассказывали, что меня утвердили на роль за 11 секунд. Всё было просто, — признавался артист. — Собралась команда единомышленников, возглавляемая продюсером Валерием Тодоровским, и они меня взяли".Затем была роль в популярном сериале "Склифосовский", где Ильин сыграл челюстно-лицевого хирурга. Сейчас же в его фильмографии уже более 100 фильмов, и он продолжает активно сниматься.Первая жена была старшеСо своей первой женой актер познакомился в Риге, куда он попал по распределению после окончания училища. Его избранницей стала Людмила Ворошилова, с которой Ильин играл в Рижском русском театре имени Михаила Чехова.Она была старше на семь лет, но молодого человека это совершенно не смущало. Супруги купили хорошую квартиру в центре города, но с началом перестройки отношение местных жителей к русским изменилось, и пара решила вернуться в Москву. К сожалению, в столице брак артистов рассыпался в прах.При разводе актер повел себя благородно: оставил бывшей жене квартиру со всей мебелью, а сам скитался по знакомым.Жизнь как на вулканеНовую любовь актер нашел достаточно быстро, в театре Моссовета. Ею оказалась наследница Олега Табакова, Александра, известная своим сложным характером.Их союз продлился около восьми лет, и все это время, по словам друзей, Ильин жил как на вулкане. Ходили слухи, что Александра сетовала, что партнер не может обеспечить ей роскошную жизнь.В то сложное время Андрей подрабатывал таксистом и дворником, что разочаровывало его возлюбленную. Кроме того, Александра подталкивала актера к тому, чтобы тот оставил театральную карьеру: сама она, обидевшись на отца, изменившего матери, так и поступила, но уходить из профессии, как того хотела Александра, Андрей отказался наотрез.Тренер по плаваньюСпустя несколько лет после расставания с Александрой, Андрей Ильин снова женился. Его избранницей стала Ольга, тренер по плаванию. Вместе они прожили всего несколько лет.Трудно сказать, что послужило причиной расставания, ведь до самого развода в 2005 году актер всегда с теплотой и нежностью отзывался о своей жене. Андрей предпочитает не комментировать свой развод со второй женой. Однако коллеги актера признавались, что за глаза называли Олю истеричкой, ведь характер женщины оставлял желать лучшего.Стал отцом в 53 годаКогда артист уже устал от романтики, любовь неожиданно сама постучалась к нему в дверь. В 2010-м Инга Руткевич, которая работала редактором на телевидении, приехала со съемочной группой на дачу Ильина для съемок интервью.Случайное знакомство переросло в романтические отношения, а затем и в крепкий брак. Новая любовь сумела дать актеру то, чего не смогла ни одна предыдущая женщина — радость стать отцом.Сын Тихон родился, когда Ильину было уже 53 года. Возможно, если бы ребенок появился на свет пораньше, артист относился бы к нему менее трепетно."А сейчас я над ним дрожу, балую его, что, скорее всего, неправильно, порой, когда надо показать твердость характера, я сдаюсь под обаянием и непосредственностью Тиши", — говорит актер.Несмотря на неудачи в прошлом сейчас актер может назвать себя абсолютно счастливым человеком.

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