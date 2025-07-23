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В Нижегородской области задержали агента СБУ
В Нижегородской области задержали агента СБУ - РИА Новости, 23.07.2025
В Нижегородской области задержали агента СБУ
В Нижегородской области задержали агента СБУ, у него нашли взрывчатку и детали беспилотников, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:46:00+03:00
2025-07-23T09:46:00+03:00
2025-07-23T13:28:00+03:00
нижегородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Нижегородской области задержали агента СБУ, у него нашли взрывчатку и детали беспилотников, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Нижегородской области пресечена деятельность агента Службы безопасности Украины, причастного к государственной измене и незаконному приобретению взрывных устройств и взрывчатых веществ", — заявили там.Злоумышленника задержали с поличным. У него изъяли взрывчатку, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие противоправную деятельность. Следователи возбудили уголовные дела по статье 275 и части первой статьи 222.1. Суд заключил его под стражу."Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", — заключили в ФСБ.Установлено, что задержанный проживал на Украине. В 2024 году его завербовала СБУ для осуществления за деньги деятельности, направленной против безопасности России. Прибыв с Украины, он прошел инструктаж: его обучили конспиративным способам связи, обращению со взрывчаткой, рассказали о способах выполнения заданий и снабдили денежными средствами.
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Задержание агента Киева, организовавшего тайник со взрывчаткой в Нижегородской области
Видео о задержании в Нижегородской области агента Киева, организовывавшего тайник со взрывчаткой, публикует ФСБ.
2025-07-23T09:46
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нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия, россия
Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия, Россия
В Нижегородской области задержали агента СБУ
ФСБ: в Нижегородской области задержали агента СБУ, у него нашли взрывчатку