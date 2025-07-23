https://ria.ru/20250723/aeroport-2031007239.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.07.2025
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:11:00+03:00
2025-07-23T23:11:00+03:00
2025-07-23T23:18:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
https://ria.ru/20250723/ogranicheniya--2030763307.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов