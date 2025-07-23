https://ria.ru/20250723/aeroport-2031007239.html

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.07.2025

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025

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сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://ria.ru/20250723/ogranicheniya--2030763307.html

сочи

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко