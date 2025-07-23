https://ria.ru/20250723/aeroport-2030768459.html
Российские аэропорты работают штатно
Российские аэропорты работают штатно - РИА Новости, 23.07.2025
Российские аэропорты работают штатно
Аэропорты России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:23:00+03:00
2025-07-23T09:23:00+03:00
2025-07-23T09:23:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аэропорты России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале. "Аэропорты России, нашей большой и любимой страны, работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - отметил он.
https://ria.ru/20250723/ogranicheniya--2030763307.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Российские аэропорты работают штатно
Росавиация: аэропорты РФ работают штатно