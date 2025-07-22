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Захарова назвала удар по военкору Журавлеву спланированным - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 22.07.2025 (обновлено: 16:15 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/zhuravlev-2030646405.html
Захарова назвала удар по военкору Журавлеву спланированным
Захарова назвала удар по военкору Журавлеву спланированным - РИА Новости, 22.07.2025
Захарова назвала удар по военкору Журавлеву спланированным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что журналист умер в РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:56:00+03:00
2025-07-22T16:15:00+03:00
ростислав журавлев
специальная военная операция на украине
мария захарова
риа новости
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что журналист умер в результате спланированного удара."Ровно два года назад не стало талантливого военкора Ростислава Журавлева. Он, как и многие его коллеги из различных СМИ, освещавшие события с передовой специальной военной операции, погиб при исполнении профессионального долга в результате целенаправленной атаки боевиков киевского режима", - заявила она РИА Новости.Захарова указала, что Журавлев попал под удар высокоточного кассетного боеприпаса американской РСЗО HIMARS, что однозначно указывает на спланированный характер нападения и холодный расчет его исполнителей."Представитель СМИ, приравненный по международному праву к гражданскому населению, был сознательно избран целью для огневого поражения", - подчеркнула она.По словам Захаровой, это еще одно из многочисленных свидетельств террористической сущности киевского режима.
https://ria.ru/20250722/rossiya-2030504016.html
https://ria.ru/20250602/zhuravlev-2020447355.html
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ростислав журавлев, мария захарова, риа новости
Ростислав Журавлев, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, РИА Новости
Захарова назвала удар по военкору Журавлеву спланированным

Захарова назвала попадание военкора Журавлева под снаряд HIMARS спланированным

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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что журналист умер в результате спланированного удара.
"Ровно два года назад не стало талантливого военкора Ростислава Журавлева. Он, как и многие его коллеги из различных СМИ, освещавшие события с передовой специальной военной операции, погиб при исполнении профессионального долга в результате целенаправленной атаки боевиков киевского режима", - заявила она РИА Новости.
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Захарова указала, что Журавлев попал под удар высокоточного кассетного боеприпаса американской РСЗО HIMARS, что однозначно указывает на спланированный характер нападения и холодный расчет его исполнителей.
"Представитель СМИ, приравненный по международному праву к гражданскому населению, был сознательно избран целью для огневого поражения", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, это еще одно из многочисленных свидетельств террористической сущности киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеРостислав ЖуравлевМария ЗахароваРИА Новости
 
 
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