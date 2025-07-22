https://ria.ru/20250722/zhuravlev-2030646405.html

Захарова назвала удар по военкору Журавлеву спланированным

Захарова назвала удар по военкору Журавлеву спланированным - РИА Новости, 22.07.2025

Захарова назвала удар по военкору Журавлеву спланированным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что журналист умер в РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:56:00+03:00

2025-07-22T15:56:00+03:00

2025-07-22T16:15:00+03:00

ростислав журавлев

специальная военная операция на украине

мария захарова

риа новости

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что журналист умер в результате спланированного удара."Ровно два года назад не стало талантливого военкора Ростислава Журавлева. Он, как и многие его коллеги из различных СМИ, освещавшие события с передовой специальной военной операции, погиб при исполнении профессионального долга в результате целенаправленной атаки боевиков киевского режима", - заявила она РИА Новости.Захарова указала, что Журавлев попал под удар высокоточного кассетного боеприпаса американской РСЗО HIMARS, что однозначно указывает на спланированный характер нападения и холодный расчет его исполнителей."Представитель СМИ, приравненный по международному праву к гражданскому населению, был сознательно избран целью для огневого поражения", - подчеркнула она.По словам Захаровой, это еще одно из многочисленных свидетельств террористической сущности киевского режима.

https://ria.ru/20250722/rossiya-2030504016.html

https://ria.ru/20250602/zhuravlev-2020447355.html

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ростислав журавлев, мария захарова, риа новости