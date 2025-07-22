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СМИ раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров с Россией
СМИ раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров с Россией - РИА Новости, 22.07.2025
СМИ раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров с Россией
Владимир Зеленский согласился пойти на переговоры с Россией и прекратить требовать западные гарантии безопасности после скандала в Белом доме, пишет New York... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:17:00+03:00
2025-07-22T18:17:00+03:00
2025-07-22T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский согласился пойти на переговоры с Россией и прекратить требовать западные гарантии безопасности после скандала в Белом доме, пишет New York Times."Перепалка Трампа в Овальном кабинете с Зеленским, какой бы неприятной она ни была, послужила своей цели: она помогла убедить Зеленского не требовать серьезных гарантий безопасности от США и склонить его к переговорам о прекращении огня с Россией", — говорится в публикации.Автор материала также предположил, что американский лидер в будущем может либо продолжить поддерживать Украину, либо полностью отказаться от участия в урегулировании конфликта.Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать его коллегу Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.В минувшую субботу Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на этой неделе.Новый раунд переговоров пройдет 24-25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250722/orban-2030667803.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, рустем умеров
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Рустем Умеров
СМИ раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров с Россией
NYT: Зеленский согласился на переговоры с Россией после перепалки с Трампом