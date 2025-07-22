https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030696169.html

СМИ раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров с Россией

СМИ раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров с Россией - РИА Новости, 22.07.2025

СМИ раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров с Россией

Владимир Зеленский согласился пойти на переговоры с Россией и прекратить требовать западные гарантии безопасности после скандала в Белом доме, пишет New York... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:17:00+03:00

2025-07-22T18:17:00+03:00

2025-07-22T18:17:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

владимир путин

владимир зеленский

рустем умеров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_0:231:2221:1480_1920x0_80_0_0_fa2363492b98d2c95472b7bf9d65455c.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский согласился пойти на переговоры с Россией и прекратить требовать западные гарантии безопасности после скандала в Белом доме, пишет New York Times."Перепалка Трампа в Овальном кабинете с Зеленским, какой бы неприятной она ни была, послужила своей цели: она помогла убедить Зеленского не требовать серьезных гарантий безопасности от США и склонить его к переговорам о прекращении огня с Россией", — говорится в публикации.Автор материала также предположил, что американский лидер в будущем может либо продолжить поддерживать Украину, либо полностью отказаться от участия в урегулировании конфликта.Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать его коллегу Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.В минувшую субботу Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на этой неделе.Новый раунд переговоров пройдет 24-25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/orban-2030667803.html

https://ria.ru/20250722/detal-2030650555.html

https://ria.ru/20250722/podarok-2030634046.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, рустем умеров