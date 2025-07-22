https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030642934.html

Зеленский считает Венгрию врагом, заявил Сийярто

Зеленский считает Венгрию врагом, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.07.2025

Зеленский считает Венгрию врагом, заявил Сийярто

Владимир Зеленский относится к венграм, в том числе закарпатским, как к врагам, но Будапешт не поддастся на его угрозы и всё равно будет против вступления Киева РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:46:00+03:00

2025-07-22T15:46:00+03:00

2025-07-22T15:46:00+03:00

в мире

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский относится к венграм, в том числе закарпатским, как к врагам, но Будапешт не поддастся на его угрозы и всё равно будет против вступления Киева в Евросоюз, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Президент Зеленский чрезвычайно враждебно относится к Венгрии, венгерской нации, в том числе и проживающим в Закарпатье венграм... Я хотел бы ясно заявить, что, как бы ни угрожал президент Зеленский, Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз. Как бы он ни угрожал, как бы он ни пытался шантажировать Брюссель, голоса двух миллионов избирателей на голосовании 2025 года - это обязательство для венгерского правительства", - сказал Сийярто на пресс-конференции. Он напомнил, что за последние недели в Закарпатье убили венгра при принудительной мобилизации, исписали стены церкви антивенгерскими лозунгами и подожгли ее. Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию. Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006727182.html

https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html

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в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз