https://ria.ru/20250722/zelenskij-2030734405.html

Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов

Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов - РИА Новости, 22.07.2025

Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов

Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине, свидетельствуют данные сайта Верховной рады. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T23:31:00+03:00

2025-07-22T23:31:00+03:00

2025-07-22T23:31:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине, свидетельствуют данные сайта Верховной рады. Законопроект №12414, ограничивающий независимость антикоррупционных органов на Украине обозначен на сайте Верховной рады как "возвращенный с подписью президента". Ранее во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил ряд депутатов Рады, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект, однако данные он нем были недоступны на сайте украинского парламента. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030726236.html

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030606952.html

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