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Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов - РИА Новости, 22.07.2025
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23:31 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/zelenskij-2030734405.html
Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов
Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов - РИА Новости, 22.07.2025
Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов
Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине, свидетельствуют данные сайта Верховной рады. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T23:31:00+03:00
2025-07-22T23:31:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
виталий кличко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине, свидетельствуют данные сайта Верховной рады. Законопроект №12414, ограничивающий независимость антикоррупционных органов на Украине обозначен на сайте Верховной рады как "возвращенный с подписью президента". Ранее во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил ряд депутатов Рады, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект, однако данные он нем были недоступны на сайте украинского парламента. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030726236.html
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, виталий кличко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов

Зеленский подписал закон об ограничении независимости НАБУ и САП

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине, свидетельствуют данные сайта Верховной рады.
Законопроект №12414, ограничивающий независимость антикоррупционных органов на Украине обозначен на сайте Верховной рады как "возвращенный с подписью президента".
Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП
Вчера, 21:17
Ранее во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил ряд депутатов Рады, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект, однако данные он нем были недоступны на сайте украинского парламента. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Рогов рассказал, почему Зеленский пошел на зачистку НАБУ
Вчера, 13:41
 
В миреУкраинаКиевЛьвовВладимир ЗеленскийВиталий КличкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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