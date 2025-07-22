https://ria.ru/20250722/zelenskij-2030717675.html

В Раде заявили о расколе в офисе Зеленского

В Раде заявили о расколе в офисе Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025

В Раде заявили о расколе в офисе Зеленского

В офисе Владимира Зеленского начался раскол, его ближайший советник примет участие в протестном митинге из-за ликвидации Зеленским двух украинских... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:59:00+03:00

2025-07-22T19:59:00+03:00

2025-07-22T19:59:00+03:00

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алексей гончаренко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского начался раскол, его ближайший советник примет участие в протестном митинге из-за ликвидации Зеленским двух украинских антикоррупционных органов, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее во вторник Гончаренко* заявил, что Зеленский подписал закон о "фактическом уничтожении" на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). "В офисе Зеленского начинается раскол. Коммуникационщик и ближайший советник Зеленского - Дмитрий Литвин готовится сделать заявление и примет участие в протесте против решения Зеленского о ликвидации НАБУ и САП", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил депутат, акция протеста должна пройти во вторник вечером около театра имени Ивана Франко в Киеве, расположенном в непосредственной близости от здания офиса президента Украины. Ряд украинских СМИ также сообщил о готовящемся митинге у театра Франко. По их данным, акция должна начаться в 20.00 мск. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250722/wsj-2030710091.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, страна.ua