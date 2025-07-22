В Раде заявили об уничтожении Зеленским двух антикоррупционных органов
Депутат Рады Гончаренко: Зеленский уничтожил антикоррупционную инфраструктуру
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Верховной раде Украины отреагировали на давление СБУ на ведомства ЕАБУ и САП, заявив, что Владимир Зеленский фактически уничтожает антикоррупционную инфраструктуру страны.
Как заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Об "уничтожении" НАБУ и САП также заявил депутат Рады Ярослав Железняк. По его словам, за пять часов была ликвидирована антикоррупционная инфраструктура, на создание которой ушло 11 лет.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.