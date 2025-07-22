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В Раде заявили об уничтожении Зеленским двух антикоррупционных органов - РИА Новости, 22.07.2025
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19:22 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/zelenskij-2030708993.html
В Раде заявили об уничтожении Зеленским двух антикоррупционных органов
В Раде заявили об уничтожении Зеленским двух антикоррупционных органов - РИА Новости, 22.07.2025
В Раде заявили об уничтожении Зеленским двух антикоррупционных органов
В Верховной раде Украины отреагировали на давление СБУ на ведомства ЕАБУ и САП, заявив, что Владимир Зеленский фактически уничтожает антикоррупционную... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:22:00+03:00
2025-07-22T19:22:00+03:00
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алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Верховной раде Украины отреагировали на давление СБУ на ведомства ЕАБУ и САП, заявив, что Владимир Зеленский фактически уничтожает антикоррупционную инфраструктуру страны. Как заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). "Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко. Об "уничтожении" НАБУ и САП также заявил депутат Рады Ярослав Железняк. По его словам, за пять часов была ликвидирована антикоррупционная инфраструктура, на создание которой ушло 11 лет. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250722/rada-2030579276.html
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998804880.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили об уничтожении Зеленским двух антикоррупционных органов

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский уничтожил антикоррупционную инфраструктуру

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Верховной раде Украины отреагировали на давление СБУ на ведомства ЕАБУ и САП, заявив, что Владимир Зеленский фактически уничтожает антикоррупционную инфраструктуру страны.
Как заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
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Вчера, 11:59
"Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Об "уничтожении" НАБУ и САП также заявил депутат Рады Ярослав Железняк. По его словам, за пять часов была ликвидирована антикоррупционная инфраструктура, на создание которой ушло 11 лет.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Запад использует Зеленского как ширму для коррупции, заявил Медведчук
12 февраля, 11:29
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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