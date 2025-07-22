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Совбез ООН проведет заседание по Украине 25 июля - РИА Новости, 22.07.2025
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20:15 22.07.2025 (обновлено: 22:13 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/zasedanie-2030719880.html
Совбез ООН проведет заседание по Украине 25 июля
Совбез ООН проведет заседание по Украине 25 июля - РИА Новости, 22.07.2025
Совбез ООН проведет заседание по Украине 25 июля
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 25 июля, заседание по Украине, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при ООН. РИА Новости, 22.07.2025
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 25 июля, заседание по Украине, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при ООН. По данным пакистанского постпредства, заседание запросили Словения, Дания, Франция, Греция, Великобритания и Республика Корея. "Да, заседание (состоится – ред.) в пятницу", – сказали там. В расписании работы органа отмечается, что заседание запланировано на 10.00 (17.00 мск) 25 июля.Соответствующее заседание Совбеза по украинской тематике станет первым в этом месяце и будет проведено на фоне нового раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле – по данным информированного турецкого источника РИА Новости, они, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются.
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в мире, украина, пакистан, словения, оон, совет безопасности оон
В мире, Украина, Пакистан, Словения, ООН, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН проведет заседание по Украине 25 июля

СБ ООН проведет заседание по Украине по запросу западных стран 25 июля

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 25 июля, заседание по Украине, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при ООН.
По данным пакистанского постпредства, заседание запросили Словения, Дания, Франция, Греция, Великобритания и Республика Корея.
"Да, заседание (состоится – ред.) в пятницу", – сказали там.
В расписании работы органа отмечается, что заседание запланировано на 10.00 (17.00 мск) 25 июля.
Соответствующее заседание Совбеза по украинской тематике станет первым в этом месяце и будет проведено на фоне нового раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле – по данным информированного турецкого источника РИА Новости, они, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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