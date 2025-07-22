https://ria.ru/20250722/zasedanie-2030719880.html

Совбез ООН проведет заседание по Украине 25 июля

Совбез ООН проведет заседание по Украине 25 июля - РИА Новости, 22.07.2025

Совбез ООН проведет заседание по Украине 25 июля

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 25 июля, заседание по Украине, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при ООН. РИА Новости, 22.07.2025

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ООН, 22 июл – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 25 июля, заседание по Украине, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при ООН. По данным пакистанского постпредства, заседание запросили Словения, Дания, Франция, Греция, Великобритания и Республика Корея. "Да, заседание (состоится – ред.) в пятницу", – сказали там. В расписании работы органа отмечается, что заседание запланировано на 10.00 (17.00 мск) 25 июля.Соответствующее заседание Совбеза по украинской тематике станет первым в этом месяце и будет проведено на фоне нового раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле – по данным информированного турецкого источника РИА Новости, они, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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