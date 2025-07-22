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В США заявили о наступлении поворотного момента на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/zapad-2030530287.html
В США заявили о наступлении поворотного момента на Украине
В США заявили о наступлении поворотного момента на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
В США заявили о наступлении поворотного момента на Украине
На Украине скоро наступит поворотный момент, но Западу вряд ли понравятся его итоги, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:54:00+03:00
2025-07-22T05:54:00+03:00
в мире
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На Украине скоро наступит поворотный момент, но Западу вряд ли понравятся его итоги, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Захват территории всегда был наименее важной задачей российской армии, им важно уничтожение украинской армии. На самом деле это проблема американского менталитета, и я с этим столкнулся: мне нужно было захватить территорию и только потом зачищать ее, хотя акцент должен быть именно на уничтожении живой силы", — сказал он.Полковник отметил, что российская армия нанесла военное поражение украинской армии — противник истощен и неспособен отражать атаки."Сейчас будет очередной поворотный момент, который обернется разочарованием для Запада. Что будет через 50 дней? Я не знаю. Никто не знает, но Украине легче не станет, это точно", — заключил Макгрегор.Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. По данным Минобороны на 21 июля, подразделения нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации в 142 регионах и другим военным объектам. Всего за стуки противник потерял 1070 человек убитыми.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы автомобильной техники.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030514681.html
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В США заявили о наступлении поворотного момента на Украине

Полковник Макгрегор: грядущий поворотный момент на Украине разочарует Запад

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На Украине скоро наступит поворотный момент, но Западу вряд ли понравятся его итоги, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Захват территории всегда был наименее важной задачей российской армии, им важно уничтожение украинской армии. На самом деле это проблема американского менталитета, и я с этим столкнулся: мне нужно было захватить территорию и только потом зачищать ее, хотя акцент должен быть именно на уничтожении живой силы", — сказал он.
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Полковник отметил, что российская армия нанесла военное поражение украинской армии — противник истощен и неспособен отражать атаки.
"Сейчас будет очередной поворотный момент, который обернется разочарованием для Запада. Что будет через 50 дней? Я не знаю. Никто не знает, но Украине легче не станет, это точно", — заключил Макгрегор.
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Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. По данным Минобороны на 21 июля, подразделения нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации в 142 регионах и другим военным объектам. Всего за стуки противник потерял 1070 человек убитыми.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы автомобильной техники.
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