https://ria.ru/20250722/zakon-2030653802.html

ГД приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

ГД приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности - РИА Новости, 22.07.2025

ГД приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:26:00+03:00

2025-07-22T16:26:00+03:00

2025-07-22T18:43:00+03:00

россия

госдума рф

культура

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и блокировать их.Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 24 июня.Госдумой была одобрена поправка, обязывающая владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры России "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание".Кроме того, поправками предусматривается, что владельцы страниц социальных сетей, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, в течение суток должны будут удалить (при наличии) аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры РФ приняло решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдало заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.Уточняется, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года.Расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении. "Важно, что с принятием поправок мы усилили ответственность не только киносообщества, но и владельцев онлайн-платформ, видеосервисов, платформ в сети. Если вы даете доступ к массовому контенту - будьте добры соблюдать законодательство и уважать нашу культурную основу. Никто не вправе зарабатывать на подрыве основ общественного сознания", - сказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.Депутат напомнил, что с осени прошлого года оформить прокатное удостоверение стало проще: весь процесс переведен в цифровой формат, все можно сделать через портал "Госуслуги"."Государство, с одной стороны, создало комфортную среду для кинопроизводителей, с другой - установило четкие моральные и правовые ориентиры. Мы за ответственную свободу, за культуру, которая просвещает, а не развращает", - заключил он.

https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html

https://ria.ru/20250722/trebovaniya-2030644290.html

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россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество