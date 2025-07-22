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ГД разрешила СК приостанавливать операции на счетах подозреваемых
ГД разрешила СК приостанавливать операции на счетах подозреваемых - РИА Новости, 22.07.2025
ГД разрешила СК приостанавливать операции на счетах подозреваемых
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается наделить следователей... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:22:00+03:00
2025-07-22T16:22:00+03:00
2025-07-22T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается наделить следователей правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на банковских счетах подозреваемых при наличии информации о том, что счета использовались для преступной деятельности. Законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой статьей 115.2. Новой статьей предлагается предоставить следователям возможность с согласия руководителя следственного органа в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклады, депозиты), электронные денежные средства, денежные средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с этим имуществом на срок не более 10 суток. Также законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.
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общество, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
ГД разрешила СК приостанавливать операции на счетах подозреваемых
ГД приняла закон о праве СК приостанавливать операции на счетах подозреваемых
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается наделить следователей правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на банковских счетах подозреваемых при наличии информации о том, что счета использовались для преступной деятельности.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ
новой статьей 115.2.
Новой статьей предлагается предоставить следователям возможность с согласия руководителя следственного органа в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклады, депозиты), электронные денежные средства, денежные средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с этим имуществом на срок не более 10 суток.
Также законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.