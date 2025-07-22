https://ria.ru/20250722/zakon-2030652466.html

В Госдуме оценили закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

В Госдуме оценили закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025

В Госдуме оценили закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Принятый закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN – это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:22:00+03:00

2025-07-22T16:22:00+03:00

2025-07-22T16:22:00+03:00

россия

антон немкин (депутат)

максут шадаев

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

facebook

общество

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Принятый закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN – это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Мы не боремся с технологиями. Мы боремся за то, чтобы они были безопасными, прозрачными и подконтрольными обществу, а не анонимным структурам за границей. И принятые сегодня меры - это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды, где каждый гражданин знает: твоя безопасность - не пустой звук", - сказал он. Депутат добавил, что закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в сети и за рекламу VPN-сервисов - это не просто очередная правовая мера, а защита информационного суверенитета страны и граждан, в первую очередь молодежи. "Сегодня именно цифровая среда стала ключевым полем битвы. Иностранные мессенджеры на протяжении последних лет используются не только для общения, но и как инструменты подрывной деятельности - для координации экстремистских акций, вербовки подростков, распространения фейков об СВО. При этом они демонстративно игнорируют требования российского законодательства, не взаимодействуют с уполномоченными органами и не удаляют противоправный контент", - добавил парламентарий. По словам Немкина, важнейшая задача для депутатов - не только законодательно перекрыть лазейки, которыми пользуются преступники, но и обеспечить граждан такой платформой, где они смогут спокойно общаться, работать с документами, получать госуслуги и не беспокоиться об угрозах. "Для этого сегодня как раз и развивается наш собственный, национальный мессенджер. Стратегическая ставка сегодня делается на национальную инфраструктуру. И в этом контексте мессенджер MAX - это не просто ещё одна альтернатива, а ключевой элемент в формировании цифрового суверенитета", - заключил он. Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

https://ria.ru/20250722/shadaev-2030633311.html

https://ria.ru/20250716/simonyan-2029575834.html

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россия, антон немкин (депутат), максут шадаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, общество