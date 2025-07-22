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В Госдуме оценили закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025
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16:22 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/zakon-2030652466.html
В Госдуме оценили закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
В Госдуме оценили закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025
В Госдуме оценили закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Принятый закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN – это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:22:00+03:00
2025-07-22T16:22:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
максут шадаев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
общество
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Принятый закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN – это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Мы не боремся с технологиями. Мы боремся за то, чтобы они были безопасными, прозрачными и подконтрольными обществу, а не анонимным структурам за границей. И принятые сегодня меры - это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды, где каждый гражданин знает: твоя безопасность - не пустой звук", - сказал он. Депутат добавил, что закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в сети и за рекламу VPN-сервисов - это не просто очередная правовая мера, а защита информационного суверенитета страны и граждан, в первую очередь молодежи. "Сегодня именно цифровая среда стала ключевым полем битвы. Иностранные мессенджеры на протяжении последних лет используются не только для общения, но и как инструменты подрывной деятельности - для координации экстремистских акций, вербовки подростков, распространения фейков об СВО. При этом они демонстративно игнорируют требования российского законодательства, не взаимодействуют с уполномоченными органами и не удаляют противоправный контент", - добавил парламентарий. По словам Немкина, важнейшая задача для депутатов - не только законодательно перекрыть лазейки, которыми пользуются преступники, но и обеспечить граждан такой платформой, где они смогут спокойно общаться, работать с документами, получать госуслуги и не беспокоиться об угрозах. "Для этого сегодня как раз и развивается наш собственный, национальный мессенджер. Стратегическая ставка сегодня делается на национальную инфраструктуру. И в этом контексте мессенджер MAX - это не просто ещё одна альтернатива, а ключевой элемент в формировании цифрового суверенитета", - заключил он. Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
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россия, антон немкин (депутат), максут шадаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, общество
Россия, Антон Немкин (депутат), Максут Шадаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Facebook, Общество
В Госдуме оценили закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Немкин назвал штраф за поиск экстремистских материалов шагом к цифровой зрелости

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Принятый закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN – это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Мы не боремся с технологиями. Мы боремся за то, чтобы они были безопасными, прозрачными и подконтрольными обществу, а не анонимным структурам за границей. И принятые сегодня меры - это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды, где каждый гражданин знает: твоя безопасность - не пустой звук", - сказал он.
Девушка на платформе станции Хорошевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
Вчера, 16:06
Депутат добавил, что закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в сети и за рекламу VPN-сервисов - это не просто очередная правовая мера, а защита информационного суверенитета страны и граждан, в первую очередь молодежи.
"Сегодня именно цифровая среда стала ключевым полем битвы. Иностранные мессенджеры на протяжении последних лет используются не только для общения, но и как инструменты подрывной деятельности - для координации экстремистских акций, вербовки подростков, распространения фейков об СВО. При этом они демонстративно игнорируют требования российского законодательства, не взаимодействуют с уполномоченными органами и не удаляют противоправный контент", - добавил парламентарий.
По словам Немкина, важнейшая задача для депутатов - не только законодательно перекрыть лазейки, которыми пользуются преступники, но и обеспечить граждан такой платформой, где они смогут спокойно общаться, работать с документами, получать госуслуги и не беспокоиться об угрозах.
"Для этого сегодня как раз и развивается наш собственный, национальный мессенджер. Стратегическая ставка сегодня делается на национальную инфраструктуру. И в этом контексте мессенджер MAX - это не просто ещё одна альтернатива, а ключевой элемент в формировании цифрового суверенитета", - заключил он.
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Вчера, 15:14
Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента
16 июля, 22:33
 
РоссияАнтон Немкин (депутат)Максут ШадаевГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)FacebookОбщество
 
 
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