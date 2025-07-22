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Госдума приняла закон о передаче в органы МВД сведений о детях мигрантов
Госдума приняла закон о передаче в органы МВД сведений о детях мигрантов - РИА Новости, 22.07.2025
Госдума приняла закон о передаче в органы МВД сведений о детях мигрантов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить механизм... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:59:00+03:00
2025-07-22T14:59:00+03:00
2025-07-22T14:59:00+03:00
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госдума рф
мигранты
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования. Законопроект направлен на установление механизма передачи сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между территориальными органами МВД России и исполнительными органами субъектов, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в целях выявления детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество. Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц. "Всё это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений. Кроме того, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков", - сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, законопроектом также предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему. "Важно сделать всё, чтобы контроль за мигрантами, их учет осуществлялись прозрачно и эффективно", - отмечал он. Председатель Госдумы ранее напомнил, что по инициативе депутатов был принят закон, которым запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также проверки легальности нахождения на территории РФ. По его словам, за два месяца действия новых норм они показали свою эффективность - от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. "По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)", - рассказал Володин.
https://ria.ru/20250711/migranty-2028572299.html
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html
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общество, россия, госдума рф, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Госдума РФ, Мигранты, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Госдума приняла закон о передаче в органы МВД сведений о детях мигрантов
ГД во II и III чтениях приняла закон о передаче в МВД сведений о детях мигрантов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Законопроект направлен на установление механизма передачи сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между территориальными органами МВД России и исполнительными органами субъектов, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в целях выявления детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество.
Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.
"Всё это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России
, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений. Кроме того, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков", - сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
По его словам, законопроектом также предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.
"Важно сделать всё, чтобы контроль за мигрантами, их учет осуществлялись прозрачно и эффективно", - отмечал он.
Председатель Госдумы ранее напомнил, что по инициативе депутатов был принят закон, которым запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также проверки легальности нахождения на территории РФ. По его словам, за два месяца действия новых норм они показали свою эффективность - от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%.
"По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)", - рассказал Володин.