https://ria.ru/20250722/zakon-2030617165.html

Госдума приняла поправку о праве жен погибших участников СВО на льготы

Госдума приняла поправку о праве жен погибших участников СВО на льготы - РИА Новости, 22.07.2025

Госдума приняла поправку о праве жен погибших участников СВО на льготы

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой устанавливается, что гражданские жены погибших участников СВО смогут претендовать на льготы при условии РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:19:00+03:00

2025-07-22T14:19:00+03:00

2025-07-22T14:24:00+03:00

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой устанавливается, что гражданские жены погибших участников СВО смогут претендовать на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.Поправки разработаны межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они вносятся ко второму чтению законопроекта об установлении единого срока выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.Согласно поправке, гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры социальной поддержки при условии их установления лицу, в отношении которого установлен факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.

https://ria.ru/20250716/gosduma-2029361192.html

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госдума рф, вячеслав володин, общество