https://ria.ru/20250722/zakon-2030613896.html
Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025
Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним, рекламу VPN, незаконную передачу другому... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:11:00+03:00
2025-07-22T14:11:00+03:00
2025-07-22T16:01:00+03:00
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним, рекламу VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Так, за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам из соответствующего федерального списка, грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.В свою очередь, реклама средств доступа к таким сайтам может обернуться взысканием до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и тому подобных средств предусматриваются штрафы: Кроме того, законопроект предполагает наказание за незаконную передачу абонентского номера: Помимо этого, вводится ответственность за передачу аккаунтов для входа в интернет-ресурсы:Проект также предусматривает штрафы за незаконное применение виртуальных автоматических телефонных станций или оборудования для пропуска трафика:Кроме того, вводится ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. В частности, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф:Также речь идет о штрафах за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в Сети, в том числе при отказе сотрудничать с силовыми органами;Кроме того, планируется ввести штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных;Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что принятие этого закона позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, при этом не допустив дальнейшего распространения экстремистских материалов.Как отмечал один из авторов документа, сенатор Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.Он также объяснял, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность грозит владельцам таких сервисов. Кроме того, открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Россиян не будут штрафовать и за вход в Instagram* и заблокированные ресурсы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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https://ria.ru/20250716/zhaloba-2029449780.html
https://ria.ru/20250722/shadaev-2030609847.html
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госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
ГД приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним, рекламу VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
Так, за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам из соответствующего федерального списка, грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.
В свою очередь, реклама средств доступа к таким сайтам может обернуться взысканием до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и тому подобных средств предусматриваются штрафы:
- от 50 до 80 тысяч рублей — для граждан;
- от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц;
- от 200 до 500 тысяч — для юридических лиц.
Кроме того, законопроект предполагает наказание за незаконную передачу абонентского номера:
- для физлиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тысяч.
Помимо этого, вводится ответственность за передачу аккаунтов для входа в интернет-ресурсы:
- для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тысяч;
- для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч.
Проект также предусматривает штрафы за незаконное применение виртуальных автоматических телефонных станций или оборудования для пропуска трафика:
- для физлиц — от 50 до 80 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч;
- для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, вводится ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. В частности, за неисполнение предписаний Роскомнадзора
владельцам VPN-устройств грозит штраф:
- гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей;
- должностным лицам — от 80 до 150 тысяч;
- юрлицам — от 200 до 500 тысяч, при повторном нарушении — до миллиона рублей.
Также речь идет о штрафах за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в Сети, в том числе при отказе сотрудничать с силовыми органами;
- для граждан — до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц — до 500 тысяч;
- для юридических лиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов.
Кроме того, планируется ввести штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных;
- для физлиц — от 50 до 70 тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей — от 70 до 100 тысяч;
- для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Глава Минцифры Максут Шадаев
отметил, что принятие этого закона позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, при этом не допустив дальнейшего распространения экстремистских материалов.
Как отмечал один из авторов документа, сенатор Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.
Он также объяснял, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность грозит владельцам таких сервисов. Кроме того, открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Россиян не будут штрафовать и за вход в Instagram* и заблокированные ресурсы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.