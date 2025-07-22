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Главреда канала Baza и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 22.07.2025
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18:33 22.07.2025 (обновлено: 19:54 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/zaderzhanie-2030700677.html
Главреда канала Baza и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки
Главреда канала Baza и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 22.07.2025
Главреда канала Baza и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки
Главного редактора канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу подозревают в даче взятки, сообщил СК России. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:33:00+03:00
2025-07-22T19:54:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
глеб трифонов
алексей михальчик
белгородская область
telegram-канал baza
происшествия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главного редактора канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу подозревают в даче взятки, сообщил СК России."Главным следственным управлением СК России по городу Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции продолжается активная работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией. Следователями столичного СК России задержан главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки. Они доставлены к следователю для допроса", — заявили в ведомстве. Во время обысков у них нашли и изъяли документы и электронные носители информации, которые имеют важное значение для расследования. По этому делу также задержали троих полицейских в Краснодарском и Красноярском краях и в Белгородской области. Их доставят в столичный регион для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Предположительно, они передавали информацию Telegram-каналу Baza. Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда издания Трифонова. Его доставили на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из редакции несколько коробок и мешков с документацией.Адвокат Трифонова Алексей Михальчик заявил, что пятерых сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания, задержали. Позднее он уточнил, что двоих журналистов освободили, к остальным пустили одного из адвокатов.
https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, глеб трифонов, алексей михальчик, белгородская область, telegram-канал baza, происшествия, обыски в офисе telegram-канала baza
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Россия, Глеб Трифонов, Алексей Михальчик, Белгородская область, Telegram-канал Baza, Происшествия, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Главреда канала Baza и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки

СК: главреда Baza Трифонова и его коллегу подозревают в даче взятки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главного редактора канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу подозревают в даче взятки, сообщил СК России.
"Главным следственным управлением СК России по городу Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции продолжается активная работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией. Следователями столичного СК России задержан главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки. Они доставлены к следователю для допроса", — заявили в ведомстве.
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Во время обысков у них нашли и изъяли документы и электронные носители информации, которые имеют важное значение для расследования.
По этому делу также задержали троих полицейских в Краснодарском и Красноярском краях и в Белгородской области. Их доставят в столичный регион для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Предположительно, они передавали информацию Telegram-каналу Baza.
Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда издания Трифонова. Его доставили на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из редакции несколько коробок и мешков с документацией.
Адвокат Трифонова Алексей Михальчик заявил, что пятерых сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания, задержали. Позднее он уточнил, что двоих журналистов освободили, к остальным пустили одного из адвокатов.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваРоссияГлеб ТрифоновАлексей МихальчикБелгородская областьTelegram-канал BazaПроисшествияОбыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
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