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Главреда канала Baza и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки

Главреда канала Baza и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 22.07.2025

Главреда канала Baza и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки

Главного редактора канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу подозревают в даче взятки, сообщил СК России. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:33:00+03:00

2025-07-22T18:33:00+03:00

2025-07-22T19:54:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главного редактора канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу подозревают в даче взятки, сообщил СК России."Главным следственным управлением СК России по городу Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции продолжается активная работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией. Следователями столичного СК России задержан главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки. Они доставлены к следователю для допроса", — заявили в ведомстве. Во время обысков у них нашли и изъяли документы и электронные носители информации, которые имеют важное значение для расследования. По этому делу также задержали троих полицейских в Краснодарском и Красноярском краях и в Белгородской области. Их доставят в столичный регион для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Предположительно, они передавали информацию Telegram-каналу Baza. Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда издания Трифонова. Его доставили на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из редакции несколько коробок и мешков с документацией.Адвокат Трифонова Алексей Михальчик заявил, что пятерых сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания, задержали. Позднее он уточнил, что двоих журналистов освободили, к остальным пустили одного из адвокатов.

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

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