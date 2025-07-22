В Киргизии задержали госслужащих, помогавших иностранцам получить паспорта
В Киргизии задержали 2 госслужащих, помогавших иностранцам получить гражданство
Киргизские полицейские. Архивное фото
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БИШКЕК, 22 июл - РИА Новости. В Киргизии задержаны двое госслужащих, которые помогли 16 иностранцам незаконно получить гражданство республики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.
"Сотрудниками ГКНБ выявлен факт незаконного принятия в гражданство Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства по поддельным судебным решениям", - говорится в сообщении.
По версии следствия, работник Узгенского районного суда Ошской области и начальник Узгенского районного управления труда, социального обеспечения и миграции за денежное вознаграждение предоставляли иностранным гражданам и лицам без гражданства поддельные судебные решения о том, что те были рождены на территории Киргизии. По закону такие лица получают гражданство республики по упрощенной процедуре. В итоге действий подозреваемых, как утверждают в госкомитете, новыми гражданами страны незаконно стали 16 соискателей.
"Следственным управлением главного управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области подозреваемым предъявлены обвинения по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Незаконная выдача паспорта". Ошским городским судом в их отношении избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц", - уточнили в пресс-службе.
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