https://ria.ru/20250722/zaderzhanie-2030539300.html

В Киргизии задержали госслужащих, помогавших иностранцам получить паспорта

В Киргизии задержали госслужащих, помогавших иностранцам получить паспорта - РИА Новости, 22.07.2025

В Киргизии задержали госслужащих, помогавших иностранцам получить паспорта

В Киргизии задержаны двое госслужащих, которые помогли 16 иностранцам незаконно получить гражданство республики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:14:00+03:00

2025-07-22T08:14:00+03:00

2025-07-22T08:15:00+03:00

ошская область

киргизия

ош

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730615787_0:253:1200:928_1920x0_80_0_0_6664a1e26cd3454ab2dfeebf91bc8acc.jpg

БИШКЕК, 22 июл - РИА Новости. В Киргизии задержаны двое госслужащих, которые помогли 16 иностранцам незаконно получить гражданство республики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны. "Сотрудниками ГКНБ выявлен факт незаконного принятия в гражданство Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства по поддельным судебным решениям", - говорится в сообщении. По версии следствия, работник Узгенского районного суда Ошской области и начальник Узгенского районного управления труда, социального обеспечения и миграции за денежное вознаграждение предоставляли иностранным гражданам и лицам без гражданства поддельные судебные решения о том, что те были рождены на территории Киргизии. По закону такие лица получают гражданство республики по упрощенной процедуре. В итоге действий подозреваемых, как утверждают в госкомитете, новыми гражданами страны незаконно стали 16 соискателей. "Следственным управлением главного управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области подозреваемым предъявлены обвинения по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Незаконная выдача паспорта". Ошским городским судом в их отношении избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250530/pasport-2019881657.html

https://ria.ru/20250423/kirgizija-2012880319.html

ошская область

киргизия

ош

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ошская область, киргизия, ош, в мире