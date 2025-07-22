https://ria.ru/20250722/zabaykale-2030602159.html

Зампред правительства Забайкалья объяснил, почему попал в ДТП

Зампред правительства Забайкалья объяснил, почему попал в ДТП - РИА Новости, 22.07.2025

Зампред правительства Забайкалья объяснил, почему попал в ДТП

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров заявил, что в ДТП попал, потеряв управление над машиной на... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:22:00+03:00

2025-07-22T13:22:00+03:00

2025-07-22T13:23:00+03:00

происшествия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров заявил, что в ДТП попал, потеряв управление над машиной на плохом дорожном покрытии, и заверил, что окажет помощь пострадавшим.Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Гончаров на своём Mercedes столкнулся с иномаркой, в ДТП погибла женщина, чиновник был за рулем. Позже другой источник уточнил, что чиновник за руль сел трезвым, в аварии не пострадал."В результате плохого состояния дорожного покрытия произошел наезд на неровности. Машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль потерял управляемость. Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения. Ответственности с себя не снимаю", - написал Гончаров в своём Тelegram-канале.Он также обратился к родным пострадавших в аварии. "Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших. Нахожусь с ними в контакте. Все, что необходимо организовать для них, возьму на себя", - уточнил Гончаров.По информации осведомленного источника РИА Новости, с травмами госпитализированы три человека.После ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным следствия, авария произошла накануне, около 23.00 (17.00 мск), на федеральной дороге Иркутск - Чита: водитель Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder. В больнице скончалась пассажирка Toyota - женщина 1978 года рождения.Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СК России, уточняли в ведомстве.Гончаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в мае прошлого года. До этого он занимал пост вице-премьера краевого правительства.

https://ria.ru/20250720/rulev-2030311864.html

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забайкальский край

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происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)