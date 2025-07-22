Зампред правительства Забайкалья попал в смертельное ДТП
И.о. зампреда правительства Забайкалья Гончаров попал в смертельное ДТП
© Фото : 75.RU - Новости Правительства Zабайкалья/TelegramИсполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
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"Гончаров на своем Mercedes столкнулся с иномаркой в Забайкалье, в которой погибла женщина. Чиновник был за рулем", — сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей
По информации местных СМИ и Тelegram-каналов, авария произошла минувшей ночью на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Mercedes Гончарова столкнулся с Toyota, погибла женщина, управлявшая второй машиной. Сообщалось также, что в ДТП пострадали от четырех до шести человек, в том числе и сам чиновник, ему понадобилась госпитализация.
Комментарий МВД РИА Новости пока получить не удалось.
Гончаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в мае прошлого года. До этого он занимал пост вице-премьера краевого правительства.
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