https://ria.ru/20250722/zabaykale-2030551468.html

Зампред правительства Забайкалья попал в смертельное ДТП

Зампред правительства Забайкалья попал в смертельное ДТП - РИА Новости, 22.07.2025

Зампред правительства Забайкалья попал в смертельное ДТП

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:54:00+03:00

2025-07-22T09:54:00+03:00

2025-07-22T11:37:00+03:00

происшествия

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Гончаров на своем Mercedes столкнулся с иномаркой в Забайкалье, в которой погибла женщина. Чиновник был за рулем", — сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей По информации местных СМИ и Тelegram-каналов, авария произошла минувшей ночью на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Mercedes Гончарова столкнулся с Toyota, погибла женщина, управлявшая второй машиной. Сообщалось также, что в ДТП пострадали от четырех до шести человек, в том числе и сам чиновник, ему понадобилась госпитализация.Комментарий МВД РИА Новости пока получить не удалось.Гончаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в мае прошлого года. До этого он занимал пост вице-премьера краевого правительства.

https://ria.ru/20250721/dtp-2030415345.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край