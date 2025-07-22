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Зампред правительства Забайкалья попал в смертельное ДТП - РИА Новости, 22.07.2025
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09:54 22.07.2025 (обновлено: 11:37 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/zabaykale-2030551468.html
Зампред правительства Забайкалья попал в смертельное ДТП
Зампред правительства Забайкалья попал в смертельное ДТП - РИА Новости, 22.07.2025
Зампред правительства Забайкалья попал в смертельное ДТП
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:54:00+03:00
2025-07-22T11:37:00+03:00
происшествия
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Гончаров на своем Mercedes столкнулся с иномаркой в Забайкалье, в которой погибла женщина. Чиновник был за рулем", — сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей По информации местных СМИ и Тelegram-каналов, авария произошла минувшей ночью на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Mercedes Гончарова столкнулся с Toyota, погибла женщина, управлявшая второй машиной. Сообщалось также, что в ДТП пострадали от четырех до шести человек, в том числе и сам чиновник, ему понадобилась госпитализация.Комментарий МВД РИА Новости пока получить не удалось.Гончаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в мае прошлого года. До этого он занимал пост вице-премьера краевого правительства.
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Зампред правительства Забайкалья попал в смертельное ДТП

И.о. зампреда правительства Забайкалья Гончаров попал в смертельное ДТП

© Фото : 75.RU - Новости Правительства Zабайкалья/TelegramИсполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : 75.RU - Новости Правительства Zабайкалья/Telegram
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
«
"Гончаров на своем Mercedes столкнулся с иномаркой в Забайкалье, в которой погибла женщина. Чиновник был за рулем", — сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей
По информации местных СМИ и Тelegram-каналов, авария произошла минувшей ночью на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Mercedes Гончарова столкнулся с Toyota, погибла женщина, управлявшая второй машиной. Сообщалось также, что в ДТП пострадали от четырех до шести человек, в том числе и сам чиновник, ему понадобилась госпитализация.
Комментарий МВД РИА Новости пока получить не удалось.
Гончаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в мае прошлого года. До этого он занимал пост вице-премьера краевого правительства.
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