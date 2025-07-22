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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 22.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 215 украинских военнослужащих и артиллерийское орудие за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:58:00+03:00
2025-07-22T12:58:00+03:00
2025-07-22T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 215 украинских военнослужащих и артиллерийское орудие за сутки, сообщили в Минобороны России. "Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке МО РФ. Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Клебан-Бык, Звановка, Константиновка, Часов Яр и Щербиновка в ДНР.
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россия, сша, вооруженные силы украины, северск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Северск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: бойцы группировки "Юга" уничтожили до 215 военных ВСУ за сутки