https://ria.ru/20250722/yug-2030594996.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 22.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 215 украинских военнослужащих и артиллерийское орудие за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:58:00+03:00

2025-07-22T12:58:00+03:00

2025-07-22T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 215 украинских военнослужащих и артиллерийское орудие за сутки, сообщили в Минобороны России. "Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке МО РФ. Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Клебан-Бык, Звановка, Константиновка, Часов Яр и Щербиновка в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, вооруженные силы украины, северск, безопасность