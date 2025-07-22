https://ria.ru/20250722/yandekseda-2030710845.html

Исследование: самыми популярными соусами в России стали сырный и "Цезарь"

Исследование: самыми популярными соусами в России стали сырный и "Цезарь" - РИА Новости, 22.07.2025

Исследование: самыми популярными соусами в России стали сырный и "Цезарь"

Россияне чаще всего добавляли сырный соус к заказам готовой еды в 2024 году, его доля в общем объеме составила 35%, также популярностью пользовались соусы... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:29:00+03:00

2025-07-22T19:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россияне чаще всего добавляли сырный соус к заказам готовой еды в 2024 году, его доля в общем объеме составила 35%, также популярностью пользовались соусы "Цезарь" и кисло-сладкий - их выбирали в 11% и 9% случаев соответственно, говорится в исследовании сервиса доставки "Яндекс Еда", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Самым популярным в мегаполисах с большим отрывом стал сырный соус - в среднем его заказывают в 35% случаев. Следом за лидером в рейтинге популярности соусов идут "Цезарь" и кисло-сладкий. Их заказывали в 11% и 9% случаев соответственно", - отмечается в исследовании, которое проведено на базе собственных данных. Отмечается, что в топ-5 самых заказываемых соусов также вошли чесночный и барбекю. Вместе с тем, выбор добавок зависит от основного блюда: к картофелю россияне чаще всего выбирают "Четыре сыра", "Сырный Пармеджано" и "Тар-Тар", а к курице - кисло-сладкий чили, терияки и барбекю. Чаще всего соусы добавляют к блюдам в Самаре и Уфе, доля таких заказов в городах достигает 43%, в Нижнем Новгороде покупатели выбирают заправки в 42% случаев. Также в топ-5 городов по количеству заказов с соусом в популярных сетях фастфуда входят Москва и Красноярск, следует из данных сервиса. Кроме того, аналитики рассказали, что выбор заправки для основных блюд зависит в том числе от возраста и пола потребителей. Так, женщины чаще заказывают "Цезарь", кисло-сладкий и сырный, мужчины - острый томатный, "Четыре сыра" и "Чипотл". Дети и подростки предпочитают кетчуп, молодые люди - "тысяча островов" и “Чипотл”. Пользователи от 35 до 54 лет чаще других выбирают "Гриль особый", а старшее поколение - брусничный.

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