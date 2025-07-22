https://ria.ru/20250722/yakutiya-2030602876.html

В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было вахтовиков

В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было вахтовиков - РИА Новости, 22.07.2025

В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было вахтовиков

Автобус, сорвавшийся с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, перевозил не вахтовиков, а постоянных сотрудников компании, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:25:00+03:00

2025-07-22T13:25:00+03:00

2025-07-22T13:26:00+03:00

происшествия

нерюнгринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 22 июл — РИА Новости. Автобус, сорвавшийся с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, перевозил не вахтовиков, а постоянных сотрудников компании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Там вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что сейчас семьи решают вопрос похорон. Точной даты пока нет, кого-то из погибших похоронят в других городах, пояснил он.В угледобывающей компании "Колмар" уточнили, что на момент происшествия в вахтовке ехали рабочие проходческих и добычных участков и специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.Вахтовый автобус сорвался с обрыва на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский" в ночь на 21 июля. В машине 33 работника шахты "Восточная Денисовская" возвращались со смены. По последним данным, погибли 13 человек. Еще 20 пострадали, десятерым потребовалась госпитализация. Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, второй — в стабильно тяжелом, остальные восемь — в состоянии средней степени тяжести.Республиканский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.В Нерюнгринском районе Якутии 22 июля объявили днем траура.

https://ria.ru/20250721/podrobnosti--2030410683.html

нерюнгринский район

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Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии засняли на видео. На появившихся в интернете кадрах автобус, двигающийся в темноте по технологической дороге, съезжает в обрыв. 2025-07-22T13:25 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, нерюнгринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)