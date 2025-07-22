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В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было вахтовиков - РИА Новости, 22.07.2025
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13:25 22.07.2025 (обновлено: 13:26 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/yakutiya-2030602876.html
В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было вахтовиков
В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было вахтовиков - РИА Новости, 22.07.2025
В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было вахтовиков
Автобус, сорвавшийся с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, перевозил не вахтовиков, а постоянных сотрудников компании, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:25:00+03:00
2025-07-22T13:26:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 22 июл — РИА Новости. Автобус, сорвавшийся с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, перевозил не вахтовиков, а постоянных сотрудников компании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Там вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что сейчас семьи решают вопрос похорон. Точной даты пока нет, кого-то из погибших похоронят в других городах, пояснил он.В угледобывающей компании "Колмар" уточнили, что на момент происшествия в вахтовке ехали рабочие проходческих и добычных участков и специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.Вахтовый автобус сорвался с обрыва на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский" в ночь на 21 июля. В машине 33 работника шахты "Восточная Денисовская" возвращались со смены. По последним данным, погибли 13 человек. Еще 20 пострадали, десятерым потребовалась госпитализация. Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, второй — в стабильно тяжелом, остальные восемь — в состоянии средней степени тяжести.Республиканский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.В Нерюнгринском районе Якутии 22 июля объявили днем траура.
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7 495 645-6601
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353
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Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии
Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии засняли на видео. На появившихся в интернете кадрах автобус, двигающийся в темноте по технологической дороге, съезжает в обрыв.
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происшествия, нерюнгринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нерюнгринский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было вахтовиков

В сорвавшемся с обрыва в Якутии автобусе ехали постоянные работники шахты

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)На месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии
На месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
На месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии
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ЯКУТСК, 22 июл — РИА Новости. Автобус, сорвавшийся с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, перевозил не вахтовиков, а постоянных сотрудников компании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Там вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что сейчас семьи решают вопрос похорон. Точной даты пока нет, кого-то из погибших похоронят в других городах, пояснил он.
В угледобывающей компании "Колмар" уточнили, что на момент происшествия в вахтовке ехали рабочие проходческих и добычных участков и специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.
Вахтовый автобус сорвался с обрыва на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский" в ночь на 21 июля. В машине 33 работника шахты "Восточная Денисовская" возвращались со смены. По последним данным, погибли 13 человек. Еще 20 пострадали, десятерым потребовалась госпитализация. Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, второй — в стабильно тяжелом, остальные восемь — в состоянии средней степени тяжести.
Республиканский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
В Нерюнгринском районе Якутии 22 июля объявили днем траура.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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ПроисшествияНерюнгринский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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