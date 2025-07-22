https://ria.ru/20250722/yakutiya-2030526513.html
Состояние одного пострадавшего в ДТП в Якутии крайне тяжелое
Состояние одного пострадавшего в ДТП в Якутии крайне тяжелое - РИА Новости, 22.07.2025
Состояние одного пострадавшего в ДТП в Якутии крайне тяжелое
Состояние одного пострадавшего в ДТП с "вахтовкой" в Нерюнгри в Якутии крайне тяжелое, еще один - в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T04:19:00+03:00
2025-07-22T04:19:00+03:00
2025-07-22T04:19:00+03:00
происшествия
нерюнгри
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего в ДТП с "вахтовкой" в Нерюнгри в Якутии крайне тяжелое, еще один - в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. "По оперативной информации, состояние одного пострадавшего остается крайне тяжелым, находится в отделении реанимации. Состояние второго пациента - стабильно тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявили в пресс-службе. Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". По данным Минздрава республики, пострадавшие в ДТП были оперативно эвакуированы в Нерюнгринскую ЦРБ. Всего в лечебное учреждение доставили 20 работников, находившихся в вахтовом автобусе, который сорвался в обрыв. Из госпитализированных десяти человек состояние двух пациентов оценивалось как тяжелое, восьми - средней степени тяжести.
https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030364517.html
нерюнгри
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нерюнгри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нерюнгри, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Состояние одного пострадавшего в ДТП в Якутии крайне тяжелое
Состояние одного пострадавшего в ДТП с вахтовкой в Якутии крайне тяжелое