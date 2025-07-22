https://ria.ru/20250722/yakutiya-2030526513.html

Состояние одного пострадавшего в ДТП в Якутии крайне тяжелое

Состояние одного пострадавшего в ДТП в Якутии крайне тяжелое - РИА Новости, 22.07.2025

Состояние одного пострадавшего в ДТП в Якутии крайне тяжелое

Состояние одного пострадавшего в ДТП с "вахтовкой" в Нерюнгри в Якутии крайне тяжелое, еще один - в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T04:19:00+03:00

2025-07-22T04:19:00+03:00

2025-07-22T04:19:00+03:00

происшествия

нерюнгри

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030348811_0:0:1020:573_1920x0_80_0_0_2054c22505a16c8d7a72ea95bd82aa80.jpg

ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего в ДТП с "вахтовкой" в Нерюнгри в Якутии крайне тяжелое, еще один - в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. "По оперативной информации, состояние одного пострадавшего остается крайне тяжелым, находится в отделении реанимации. Состояние второго пациента - стабильно тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявили в пресс-службе. Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". По данным Минздрава республики, пострадавшие в ДТП были оперативно эвакуированы в Нерюнгринскую ЦРБ. Всего в лечебное учреждение доставили 20 работников, находившихся в вахтовом автобусе, который сорвался в обрыв. Из госпитализированных десяти человек состояние двух пациентов оценивалось как тяжелое, восьми - средней степени тяжести.

https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030364517.html

нерюнгри

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нерюнгри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)