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В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение за сегодняшнюю выходку

В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение за сегодняшнюю выходку - РИА Новости, 22.07.2025

В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение за сегодняшнюю выходку

Владимир Зеленский рискует лишить Украину западной поддержки из-за действий против антикоррупционных агентств, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:27:00+03:00

2025-07-22T19:27:00+03:00

2025-07-22T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует лишить Украину западной поддержки из-за действий против антикоррупционных агентств, пишет Wall Street Journal."Нападки на антикоррупционные агентства могут подорвать поддержку Запада для Украины, необходимую для противостояния в конфликте с Россией и цели страны в будущем вступить в Евросоюз", — говорится в публикации.В материале также напомнили, что украинский политик обещал в своей предвыборной кампании бороться с коррупцией в своем государстве.Во вторник, как сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.Позднее Железняк сообщил, что законопроект с урезанием полномочий НАБУ и САП спикер Рады Руслан Стефанчук и Зеленский подпишут уже сегодня. Депутат также заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по указанному законопроекту.Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки сотрудники Службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030696169.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, страна.ua