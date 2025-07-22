https://ria.ru/20250722/vyboina-2030656113.html

СК показал выбоину на дороге в районе ДТП с участием чиновника в Забайкалье

СК показал выбоину на дороге в районе ДТП с участием чиновника в Забайкалье - РИА Новости, 22.07.2025

СК показал выбоину на дороге в районе ДТП с участием чиновника в Забайкалье

Видео дороги с выбоиной с места ДТП, где Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:32:00+03:00

2025-07-22T16:32:00+03:00

2025-07-22T16:32:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

иркутск

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Видео дороги с выбоиной с места ДТП, где Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова столкнулся с Toyota, опубликовало в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Гончаров на своём Mercedes столкнулся с иномаркой, в ДТП погибла женщина. Другой источник уточнил, что чиновник за руль сел трезвым, в аварии не пострадал. Гончаров заявил, что в ДТП попал, потеряв управление над машиной на плохой дороге, и заверил, что окажет помощь пострадавшим. Информированный источник позже сообщил РИА Новости, что пассажирка Mercedes Гончарова и еще 2 человека из Toyota госпитализированы после ДТП. "Следователи СК продолжают проведение следственных действий. Проведен дополнительный осмотр места ДТП, допрашиваются фигуранты дела, очевидцы", - говорится в сообщении. Пост сопровождает видео, на кадрах которого обследуется выбоина на дороге в районе аварии. После ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным следствия, авария произошла накануне, около 23.00 (17.00 мск), на федеральной дороге Иркутск - Чита: водитель Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder. В больнице скончалась пассажирка Toyota - женщина 1978 года рождения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СК России, уточняли в ведомстве. Гончаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в мае прошлого года. До этого он занимал пост вице-премьера краевого правительства.

https://ria.ru/20250418/sud-2012110338.html

https://ria.ru/20250324/chinovnik-2006935602.html

россия

забайкальский край

иркутск

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Работа следователей на месте ДТП в Забайкалье Три человека, в том числе пассажирка из Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова, госпитализированы после ДТП, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Гончаров на своём Mercedes столкнулся с иномаркой, в ДТП погибла женщина, чиновник был за рулем. Позже другой источник уточнил, что чиновник за руль сел трезвым, в аварии не пострадал. Гончаров заявил, что в ДТП попал, потеряв управление над машиной на плохой дороге, и заверил, что окажет помощь пострадавшим. 2025-07-22T16:32 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), иркутск