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Французский истребитель ВСУ разбился в Волынской области

Французский истребитель ВСУ разбился в Волынской области - РИА Новости, 22.07.2025

Французский истребитель ВСУ разбился в Волынской области

Французский истребитель Mirage 2000 ВСУ потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-служба украинских воздушных сил. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:59:00+03:00

2025-07-22T22:59:00+03:00

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в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Французский истребитель Mirage 2000 ВСУ потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-служба украинских воздушных сил."Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался", — утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил.Поисково-спасательный отряд нашел летчика, его состояние оценивают как удовлетворительное. Начала работу специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства крушения.Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале 2025 года заявил, что первые Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось.ВСУ 7 марта сообщили о первом применении переданных Парижем самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.

https://ria.ru/20250311/mirage-2004274178.html

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