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Французский истребитель ВСУ разбился в Волынской области - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 22.07.2025 (обновлено: 23:49 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/vsu-2030732845.html
Французский истребитель ВСУ разбился в Волынской области
Французский истребитель ВСУ разбился в Волынской области - РИА Новости, 22.07.2025
Французский истребитель ВСУ разбился в Волынской области
Французский истребитель Mirage 2000 ВСУ потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-служба украинских воздушных сил. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:59:00+03:00
2025-07-22T23:49:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
волынская область
себастьян лекорню
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Французский истребитель Mirage 2000 ВСУ потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-служба украинских воздушных сил.&quot;Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался&quot;, — утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил.Поисково-спасательный отряд нашел летчика, его состояние оценивают как удовлетворительное. Начала работу специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства крушения.Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале 2025 года заявил, что первые Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось.ВСУ 7 марта сообщили о первом применении переданных Парижем самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.
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в мире, украина, волынская область, себастьян лекорню, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, минобороны франции
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Волынская область, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Минобороны Франции
Французский истребитель ВСУ разбился в Волынской области

Истребитель ВСУ Mirage 2000 разбился в Волынской области

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФранцузский истребитель "Мираж-200"
Французский истребитель Мираж-200 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Французский истребитель "Мираж-200". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Французский истребитель Mirage 2000 ВСУ потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-служба украинских воздушных сил.
«

"Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался", — утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил.

Поисково-спасательный отряд нашел летчика, его состояние оценивают как удовлетворительное. Начала работу специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства крушения.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале 2025 года заявил, что первые Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось.
ВСУ 7 марта сообщили о первом применении переданных Парижем самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВолынская областьСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОМинобороны Франции
 
 
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