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В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.07.2025

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Беловском районе Курской области, один человек пострадал, он госпитализирован с ранениями ног и лица, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:18:00+03:00

2025-07-22T22:18:00+03:00

2025-07-22T22:23:00+03:00

происшествия

беловский район

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

александр хинштейн

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал частный дом в Беловском районе Курской области, один человек пострадал, он госпитализирован с ранениями ног и лица, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня вечером вражеский FPV-дрон совершил атаку на территорию частного дома в деревне Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 51-летний мужчина", - написал он в своем Telegram-канале.Хинштейн отметил, что у пострадавшего осколочные ранения ног и лица, он госпитализирован.

https://ria.ru/20250717/zapad-2029716550.html

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происшествия, беловский район, курская область, вооруженные силы украины, александр хинштейн