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В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:18 22.07.2025 (обновлено: 22:23 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/vsu-2030729914.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.07.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Беловском районе Курской области, один человек пострадал, он госпитализирован с ранениями ног и лица, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:18:00+03:00
2025-07-22T22:23:00+03:00
происшествия
беловский район
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал частный дом в Беловском районе Курской области, один человек пострадал, он госпитализирован с ранениями ног и лица, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня вечером вражеский FPV-дрон совершил атаку на территорию частного дома в деревне Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 51-летний мужчина", - написал он в своем Telegram-канале.Хинштейн отметил, что у пострадавшего осколочные ранения ног и лица, он госпитализирован.
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беловский район
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происшествия, беловский район, курская область, вооруженные силы украины, александр хинштейн
Происшествия, Беловский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Хинштейн: в Курской области при атаке дрона ВСУ на частный дом пострадал мужчина

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Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал частный дом в Беловском районе Курской области, один человек пострадал, он госпитализирован с ранениями ног и лица, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Сегодня вечером вражеский FPV-дрон совершил атаку на территорию частного дома в деревне Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 51-летний мужчина", - написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что у пострадавшего осколочные ранения ног и лица, он госпитализирован.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьВооруженные силы УкраиныАлександр Хинштейн
 
 
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