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Видео с призывом вступать в ВСУ вызвало возмущение в Мексике - РИА Новости, 22.07.2025
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17:20 22.07.2025 (обновлено: 17:23 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/vsu-2030674281.html
Видео с призывом вступать в ВСУ вызвало возмущение в Мексике
Видео с призывом вступать в ВСУ вызвало возмущение в Мексике - РИА Новости, 22.07.2025
Видео с призывом вступать в ВСУ вызвало возмущение в Мексике
Распространившееся в социальных сетях видео, в котором девушка в сомбреро приглашает на испанском языке вступать в ВСУ, спровоцировало волну возмущения в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Распространившееся в социальных сетях видео, в котором девушка в сомбреро приглашает на испанском языке вступать в ВСУ, спровоцировало волну возмущения в Мексике, сообщает газета Union. "Кампания, которая якобы направлена на привлечение латиноамериканских добровольцев в украинскую армию, вызвала негативную реакцию и споры в социальных сетях из-за примитивного представления мексиканской идентичности", - говорится в публикации. Также Union сообщает, что тысячи пользователей сочли видео унизительным из-за использования клише, преуменьшающих многообразие Латинской Америки. Видеоролик был продемонстрирован на YouTube-канале газеты Milenio со ссылкой на профиль министерства обороны Украины в TikTok в качестве источника. Ранее РИА Новости выяснило на основе данных из соцсетей, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force. В июне посольство РФ в Мексике в своем Telegram-канале обвинило украинскую дипмиссию в этой латиноамериканской стране в том, что она в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях вербует местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029116876.html
https://ria.ru/20250718/kolumbiya-2030058911.html
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в мире, украина, мексика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Мексика, Вооруженные силы Украины
Видео с призывом вступать в ВСУ вызвало возмущение в Мексике

Мексиканцы негативно отреагировали на видео с призывом вступать в ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Распространившееся в социальных сетях видео, в котором девушка в сомбреро приглашает на испанском языке вступать в ВСУ, спровоцировало волну возмущения в Мексике, сообщает газета Union.
"Кампания, которая якобы направлена на привлечение латиноамериканских добровольцев в украинскую армию, вызвала негативную реакцию и споры в социальных сетях из-за примитивного представления мексиканской идентичности", - говорится в публикации.
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Также Union сообщает, что тысячи пользователей сочли видео унизительным из-за использования клише, преуменьшающих многообразие Латинской Америки.
Видеоролик был продемонстрирован на YouTube-канале газеты Milenio со ссылкой на профиль министерства обороны Украины в TikTok в качестве источника.
Ранее РИА Новости выяснило на основе данных из соцсетей, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force.
В июне посольство РФ в Мексике в своем Telegram-канале обвинило украинскую дипмиссию в этой латиноамериканской стране в том, что она в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях вербует местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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