Видео с призывом вступать в ВСУ вызвало возмущение в Мексике
Мексиканцы негативно отреагировали на видео с призывом вступать в ВСУ
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Распространившееся в социальных сетях видео, в котором девушка в сомбреро приглашает на испанском языке вступать в ВСУ, спровоцировало волну возмущения в Мексике, сообщает газета Union.
"Кампания, которая якобы направлена на привлечение латиноамериканских добровольцев в украинскую армию, вызвала негативную реакцию и споры в социальных сетях из-за примитивного представления мексиканской идентичности", - говорится в публикации.
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Также Union сообщает, что тысячи пользователей сочли видео унизительным из-за использования клише, преуменьшающих многообразие Латинской Америки.
Видеоролик был продемонстрирован на YouTube-канале газеты Milenio со ссылкой на профиль министерства обороны Украины в TikTok в качестве источника.
Ранее РИА Новости выяснило на основе данных из соцсетей, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.