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ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Севера"
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в различных населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:41:00+03:00
2025-07-22T12:41:00+03:00
2025-07-22T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в различных населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Юнаковка, Храповщина, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, на харьковском направлении военнослужащие группировки нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска, Гатища и Мелового в Харьковской области."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250722/novotoretskoe--2030588559.html
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россия, безопасность, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сумская область
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Севера"