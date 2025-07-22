https://ria.ru/20250722/vsu-2030589217.html

ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Севера"

Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в различных населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:41:00+03:00

2025-07-22T12:41:00+03:00

2025-07-22T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в различных населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Юнаковка, Храповщина, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, на харьковском направлении военнослужащие группировки нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска, Гатища и Мелового в Харьковской области."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

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