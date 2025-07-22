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ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:48:00+03:00

2025-07-22T12:48:00+03:00

2025-07-22T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Приднепровское и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность