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При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.07.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в хуторе Леоновка Белгородской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:02:00+03:00
2025-07-22T09:02:00+03:00
2025-07-22T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в хуторе Леоновка Белгородской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник нанёс удар по автомобилю. Ранены двое мужчин. У одного — проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения спины, рук и ног. По информации медиков, его состояние оценивается как тяжёлое. У второго мужчины — осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. По предварительной оценке, у него ранения средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что оба пострадавших доставляются бригадой скорой помощи в Валуйскую ЦРБ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя
При атаке ВСУ на авто в Белгородской области пострадали два мирных жителя