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При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 22.07.2025 (обновлено: 09:12 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/vsu--2030541435.html
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.07.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в хуторе Леоновка Белгородской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:02:00+03:00
2025-07-22T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в хуторе Леоновка Белгородской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник нанёс удар по автомобилю. Ранены двое мужчин. У одного — проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения спины, рук и ног. По информации медиков, его состояние оценивается как тяжёлое. У второго мужчины — осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. По предварительной оценке, у него ранения средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что оба пострадавших доставляются бригадой скорой помощи в Валуйскую ЦРБ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя

При атаке ВСУ на авто в Белгородской области пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в хуторе Леоновка Белгородской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник нанёс удар по автомобилю. Ранены двое мужчин. У одного — проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения спины, рук и ног. По информации медиков, его состояние оценивается как тяжёлое. У второго мужчины — осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. По предварительной оценке, у него ранения средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что оба пострадавших доставляются бригадой скорой помощи в Валуйскую ЦРБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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