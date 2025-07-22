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Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/vs-2030594251.html
Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ
Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам хранения и цехам сборки беспилотников, а также месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:56:00+03:00
2025-07-22T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам хранения и цехам сборки беспилотников, а также месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли поражение складам хранения и цехам сборки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам хранения и цехам сборки беспилотников, а также месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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