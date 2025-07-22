https://ria.ru/20250722/vs-2030594251.html

Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ

Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025

Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам хранения и цехам сборки беспилотников, а также месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:56:00+03:00

2025-07-22T12:56:00+03:00

2025-07-22T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам хранения и цехам сборки беспилотников, а также месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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