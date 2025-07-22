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В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов - РИА Новости, 22.07.2025
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21:27 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/vrachi-2030726752.html
В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов
В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов - РИА Новости, 22.07.2025
В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов
Врачи Областной детской клинической больницы №2 спасли двухлетнего ребёнка, который проглотил 48 магнитов, сообщили в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T21:27:00+03:00
2025-07-22T21:27:00+03:00
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Врачи Областной детской клинической больницы №2 спасли двухлетнего ребёнка, который проглотил 48 магнитов, сообщили в министерстве здравоохранения региона. "Мы провели гастроскопию, в ходе которой последовательно извлекли 45 магнитов и металлический шарик из желудка", — приводятся слова заведующего эндоскопическим отделением Александра Климова в Telegram-канале министерства здравоохранения Воронежской области. Он объяснил, что после обследования врачи обнаружили в брюшной полости ещё три магнита, которые невозможно достать с помощью эндоскопа. "Выяснилось, что ребенок глотал магниты в разное время, поэтому некоторые из них уже успели переместиться в кишечник. Двигаясь по ЖКТ, они сцепились и притянули друг к другу стенки желудка и кишечника. Извлечь оставшуюся часть магнитов можно было только хирургическим путем", — рассказал детский хирург Сергей Мясоедов. В министерстве сообщили, что врачи сделали небольшой разрез в брюшной стенке и извлекли магниты. "Операция прошла успешно. Сейчас состоянию малыша ничего не угрожает, его выписали под амбулаторное лечение", — подытожили в минздраве.
https://ria.ru/20250722/vrachi-2030572496.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр климов
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Климов
В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов

В Воронеже врачи извлекли 48 магнитов из желудка и кишечника двухлетнего ребенка

© Фото : Станция скорой медицинской помощи (Бийск)Сотрудники скорой помощи
Сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Станция скорой медицинской помощи (Бийск)
Сотрудники скорой помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Врачи Областной детской клинической больницы №2 спасли двухлетнего ребёнка, который проглотил 48 магнитов, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
"Мы провели гастроскопию, в ходе которой последовательно извлекли 45 магнитов и металлический шарик из желудка", — приводятся слова заведующего эндоскопическим отделением Александра Климова в Telegram-канале министерства здравоохранения Воронежской области.
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Он объяснил, что после обследования врачи обнаружили в брюшной полости ещё три магнита, которые невозможно достать с помощью эндоскопа.
"Выяснилось, что ребенок глотал магниты в разное время, поэтому некоторые из них уже успели переместиться в кишечник. Двигаясь по ЖКТ, они сцепились и притянули друг к другу стенки желудка и кишечника. Извлечь оставшуюся часть магнитов можно было только хирургическим путем", — рассказал детский хирург Сергей Мясоедов.
В министерстве сообщили, что врачи сделали небольшой разрез в брюшной стенке и извлекли магниты.
"Операция прошла успешно. Сейчас состоянию малыша ничего не угрожает, его выписали под амбулаторное лечение", — подытожили в минздраве.
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