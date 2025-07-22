https://ria.ru/20250722/vrachi-2030572496.html

В Подмосковье врачи извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок

В Подмосковье врачи извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок - РИА Новости, 22.07.2025

В Подмосковье врачи извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из бронхов восьмилетнего мальчика пластиковый колпачок, с которым ребёнок проходил полгода,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:34:00+03:00

2025-07-22T11:34:00+03:00

2025-07-22T11:36:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из бронхов восьмилетнего мальчика пластиковый колпачок, с которым ребёнок проходил полгода, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Врачи Центра Рошаля извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода. В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил восьмилетний мальчик с жалобами на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению на протяжении шести месяцев. После обследования врачи диагностировали нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком", - отметили в пресс-службе ведомства. Как рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Никита Степаненко, в ходе бронхоскопии в бронхах правого легкого был обнаружен пластиковый предмет и выраженное воспаление. "С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул", – сказал Степаненко, слова которого приводятся в сообщении. В ведомстве дополнили, что операция длилась 30 минут и прошла успешно. На данный момент с мальчиком все хорошо, его выписали из больницы.

https://ria.ru/20250306/dagestan-2003432091.html

https://ria.ru/20250528/instult-2019585242.html

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московская область (подмосковье), происшествия