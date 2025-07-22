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В Подмосковье врачи извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок - РИА Новости, 22.07.2025
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11:34 22.07.2025 (обновлено: 11:36 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/vrachi-2030572496.html
В Подмосковье врачи извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок
В Подмосковье врачи извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок - РИА Новости, 22.07.2025
В Подмосковье врачи извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из бронхов восьмилетнего мальчика пластиковый колпачок, с которым ребёнок проходил полгода,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:34:00+03:00
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из бронхов восьмилетнего мальчика пластиковый колпачок, с которым ребёнок проходил полгода, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Врачи Центра Рошаля извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода. В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил восьмилетний мальчик с жалобами на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению на протяжении шести месяцев. После обследования врачи диагностировали нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком", - отметили в пресс-службе ведомства. Как рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Никита Степаненко, в ходе бронхоскопии в бронхах правого легкого был обнаружен пластиковый предмет и выраженное воспаление. "С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул", – сказал Степаненко, слова которого приводятся в сообщении. В ведомстве дополнили, что операция длилась 30 минут и прошла успешно. На данный момент с мальчиком все хорошо, его выписали из больницы.
https://ria.ru/20250306/dagestan-2003432091.html
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье врачи извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок

Врачи Центра Рошаля извлекли из бронхов 8-летнего ребенка пластиковый колпачок

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из бронхов восьмилетнего мальчика пластиковый колпачок
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из бронхов восьмилетнего мальчика пластиковый колпачок - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из бронхов восьмилетнего мальчика пластиковый колпачок
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из бронхов восьмилетнего мальчика пластиковый колпачок, с которым ребёнок проходил полгода, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Врачи Центра Рошаля извлекли из бронхов ребенка пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода. В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил восьмилетний мальчик с жалобами на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению на протяжении шести месяцев. После обследования врачи диагностировали нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком", - отметили в пресс-службе ведомства.
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Как рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Никита Степаненко, в ходе бронхоскопии в бронхах правого легкого был обнаружен пластиковый предмет и выраженное воспаление.
"С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул", – сказал Степаненко, слова которого приводятся в сообщении.
В ведомстве дополнили, что операция длилась 30 минут и прошла успешно. На данный момент с мальчиком все хорошо, его выписали из больницы.
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