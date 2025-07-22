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Врач назвал возможные причины отеков - РИА Новости, 22.07.2025
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03:27 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/vrach-2030524039.html
Врач назвал возможные причины отеков
Врач назвал возможные причины отеков - РИА Новости, 22.07.2025
Врач назвал возможные причины отеков
Аллергические реакции, лимфостаз, онкология и заболевания почек могут сопровождаться отеками, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:27:00+03:00
2025-07-22T03:27:00+03:00
общество
антон вахляев
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Аллергические реакции, лимфостаз, онкология и заболевания почек могут сопровождаться отеками, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Заболеваний, которые сопровождаются отеками, довольно много: заболевания почек, аллергические проявления, нарушение регионального кровообращения - например, варикозная болезнь вен нижних конечностей, лимфостаз, онкологические заболевания - причины, которые могут вызывать отек. Требуется консультация специалиста", - сказал он. Как отметил Вахляев, самой частой причиной появления отеков является сердечная недостаточность - синдром, который развивается вследствие патологии сердца. "Также это может быть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, клапанные пороки, воспалительные заболевания сердца или вспомогательных его частей", - добавил врач.
https://ria.ru/20250720/vrach-2030221408.html
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общество, антон вахляев, здоровье - общество
Общество, Антон Вахляев, Здоровье - Общество
Врач назвал возможные причины отеков

Врач Вахляев: аллергические реакции и онкология могут сопровождаться отеками

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Аллергические реакции, лимфостаз, онкология и заболевания почек могут сопровождаться отеками, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Заболеваний, которые сопровождаются отеками, довольно много: заболевания почек, аллергические проявления, нарушение регионального кровообращения - например, варикозная болезнь вен нижних конечностей, лимфостаз, онкологические заболевания - причины, которые могут вызывать отек. Требуется консультация специалиста", - сказал он.
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Как отметил Вахляев, самой частой причиной появления отеков является сердечная недостаточность - синдром, который развивается вследствие патологии сердца.
"Также это может быть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, клапанные пороки, воспалительные заболевания сердца или вспомогательных его частей", - добавил врач.
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