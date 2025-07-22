https://ria.ru/20250722/vrach-2030524039.html

Врач назвал возможные причины отеков

Врач назвал возможные причины отеков - РИА Новости, 22.07.2025

Врач назвал возможные причины отеков

Аллергические реакции, лимфостаз, онкология и заболевания почек могут сопровождаться отеками, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:27:00+03:00

2025-07-22T03:27:00+03:00

2025-07-22T03:27:00+03:00

общество

антон вахляев

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Аллергические реакции, лимфостаз, онкология и заболевания почек могут сопровождаться отеками, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Заболеваний, которые сопровождаются отеками, довольно много: заболевания почек, аллергические проявления, нарушение регионального кровообращения - например, варикозная болезнь вен нижних конечностей, лимфостаз, онкологические заболевания - причины, которые могут вызывать отек. Требуется консультация специалиста", - сказал он. Как отметил Вахляев, самой частой причиной появления отеков является сердечная недостаточность - синдром, который развивается вследствие патологии сердца. "Также это может быть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, клапанные пороки, воспалительные заболевания сердца или вспомогательных его частей", - добавил врач.

https://ria.ru/20250720/vrach-2030221408.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антон вахляев, здоровье - общество