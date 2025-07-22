https://ria.ru/20250722/vpn-2030615198.html
Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025
Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Госдума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:14:00+03:00
2025-07-22T14:14:00+03:00
2025-07-22T15:41:00+03:00
общество
госдума рф
россия
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN.Реклама VPN и аналогичных средств Незаконная передача абонентского номера Передача данных для входа в интернет-ресурсы другим лицамИспользование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона Нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсамЗа неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: Нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами Неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что принятие этого закона позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, при этом не допустив дальнейшего распространения экстремистских материалов.Как отмечал один из авторов документа, сенатор Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.Он также объяснял, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность грозит владельцам таких сервисов. Кроме того, открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Россиян не будут штрафовать и за вход в Instagram* и заблокированные ресурсы.По его словам, закон направлен на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
https://ria.ru/20250717/peskov-2029673418.html
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РИА Новости
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общество, госдума рф, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Общество, Госдума РФ, Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN.
- За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от трех до пяти тысяч рублей.
- За распространение рекламы средств доступа к заблокированным информационным ресурсам — штраф до 500 тысяч рублей.
Реклама VPN и аналогичных средств
- Для граждан вводятся штрафы от 50 до 80 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч;
- для юридических — от 200 до 500 тысяч.
Незаконная передача абонентского номера
- Для физлиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
- для ИП — от 50 до 100 тысяч.
Передача данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам
- Для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для ИП — от 50 до 100 тысяч;
- для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.
Использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона
- Для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч;
- для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей.
Нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам
За неисполнение предписаний Роскомнадзора
владельцам VPN-устройств грозит штраф:
- гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей;
- должностным лицам — от 80 до 150 тысяч;
- юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до одного миллиона рублей.
Нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами
- Для граждан — до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц — до 500 тысяч;
- для юрлиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов рублей.
Неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных
- Для физлиц — от 50 до 70 тысяч рублей;
- для ИП — от 70 до 100 тысяч;
- для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Глава Минцифры Максут Шадаев
отметил, что принятие этого закона позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, при этом не допустив дальнейшего распространения экстремистских материалов.
Как отмечал один из авторов документа, сенатор Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.
Он также объяснял, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность грозит владельцам таких сервисов. Кроме того, открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Россиян не будут штрафовать и за вход в Instagram* и заблокированные ресурсы.
По его словам, закон направлен на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.