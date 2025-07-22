https://ria.ru/20250722/vpn-2030615198.html

Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов

Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025

Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов

Госдума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:14:00+03:00

2025-07-22T14:14:00+03:00

2025-07-22T15:41:00+03:00

общество

госдума рф

россия

максут шадаев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN.Реклама VPN и аналогичных средств Незаконная передача абонентского номера Передача данных для входа в интернет-ресурсы другим лицамИспользование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона Нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсамЗа неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: Нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами Неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что принятие этого закона позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, при этом не допустив дальнейшего распространения экстремистских материалов.Как отмечал один из авторов документа, сенатор Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.Он также объяснял, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность грозит владельцам таких сервисов. Кроме того, открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Россиян не будут штрафовать и за вход в Instagram* и заблокированные ресурсы.По его словам, закон направлен на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

https://ria.ru/20250717/peskov-2029673418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов