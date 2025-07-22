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Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников - РИА Новости, 22.07.2025
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17:50 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/volodin-2030684898.html
Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников
Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников - РИА Новости, 22.07.2025
Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников
Принятые Госдумой законы в сфере контроля за миграцией позволят повысить прозрачность учета иностранных граждан, а принятые нормы в сфере противодействия... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:50:00+03:00
2025-07-22T17:50:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Принятые Госдумой законы в сфере контроля за миграцией позволят повысить прозрачность учета иностранных граждан, а принятые нормы в сфере противодействия мошенничеству важны для защиты россиян от действий мошенников, чтобы уберечь их от финансовых и материальных потерь, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня приняли ряд федеральных законов… В сфере противодействия мошенничеству ввели уголовную ответственность за незаконное использование виртуальных телефонных станций. Теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей. Важно защитить наших граждан от действий мошенников, уберечь от финансовых и материальных потерь", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что принятыми законами также предоставлена возможность правоохранительным органам: безотлагательно приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами, авансовыми платежами за услуги связи, электронными кошельками и прочим, а также получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел. Также, как уточнил председатель Госдумы, принятые нормы обязывают операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путём. "В сфере контроля за мигрантами. Ввели для иностранных граждан, приезжающих в нашу страну с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также повысили ранее установленные. Обязали региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях. Всё это позволит повысить прозрачность учёта иностранных граждан, приезжающих в нашу страну, а также будет способствовать установлению места их фактического пребывания", - добавил Володин.
https://ria.ru/20250722/moshenniki-2030519843.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников

Володин: принятые ГД законы помогут защитить россиян от мошенников

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Принятые Госдумой законы в сфере контроля за миграцией позволят повысить прозрачность учета иностранных граждан, а принятые нормы в сфере противодействия мошенничеству важны для защиты россиян от действий мошенников, чтобы уберечь их от финансовых и материальных потерь, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня приняли ряд федеральных законов… В сфере противодействия мошенничеству ввели уголовную ответственность за незаконное использование виртуальных телефонных станций. Теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей. Важно защитить наших граждан от действий мошенников, уберечь от финансовых и материальных потерь", - написал он в своем Telegram-канале.
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Володин отметил, что принятыми законами также предоставлена возможность правоохранительным органам: безотлагательно приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами, авансовыми платежами за услуги связи, электронными кошельками и прочим, а также получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел.
Также, как уточнил председатель Госдумы, принятые нормы обязывают операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путём.
"В сфере контроля за мигрантами. Ввели для иностранных граждан, приезжающих в нашу страну с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также повысили ранее установленные. Обязали региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях. Всё это позволит повысить прозрачность учёта иностранных граждан, приезжающих в нашу страну, а также будет способствовать установлению места их фактического пребывания", - добавил Володин.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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