https://ria.ru/20250722/volodin-2030684898.html

Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников

Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников - РИА Новости, 22.07.2025

Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников

Принятые Госдумой законы в сфере контроля за миграцией позволят повысить прозрачность учета иностранных граждан, а принятые нормы в сфере противодействия... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:50:00+03:00

2025-07-22T17:50:00+03:00

2025-07-22T17:50:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Принятые Госдумой законы в сфере контроля за миграцией позволят повысить прозрачность учета иностранных граждан, а принятые нормы в сфере противодействия мошенничеству важны для защиты россиян от действий мошенников, чтобы уберечь их от финансовых и материальных потерь, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня приняли ряд федеральных законов… В сфере противодействия мошенничеству ввели уголовную ответственность за незаконное использование виртуальных телефонных станций. Теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей. Важно защитить наших граждан от действий мошенников, уберечь от финансовых и материальных потерь", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что принятыми законами также предоставлена возможность правоохранительным органам: безотлагательно приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами, авансовыми платежами за услуги связи, электронными кошельками и прочим, а также получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел. Также, как уточнил председатель Госдумы, принятые нормы обязывают операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путём. "В сфере контроля за мигрантами. Ввели для иностранных граждан, приезжающих в нашу страну с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также повысили ранее установленные. Обязали региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях. Всё это позволит повысить прозрачность учёта иностранных граждан, приезжающих в нашу страну, а также будет способствовать установлению места их фактического пребывания", - добавил Володин.

https://ria.ru/20250722/moshenniki-2030519843.html

https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030332238.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф