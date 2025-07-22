https://ria.ru/20250722/vojska-2030516206.html

Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.07.2025

Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска шесть раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T00:54:00+03:00

2025-07-22T00:54:00+03:00

2025-07-22T00:54:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска шесть раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Управление отмечает, что всего было выпущено восемь боеприпасов. По данным ведомства, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. Кроме того, по данным управления, появилась информация о ранении двух мирных жителей в селе Толстой в результате обстрела 9 июля. За предыдущие сутки управление зафиксировало 4 обстрела.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия