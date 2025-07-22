https://ria.ru/20250722/voditel-2030657753.html

Водитель упавшего в Якутии автобуса шесть раз за год нарушал ПДД

Водитель упавшего в Якутии автобуса шесть раз за год нарушал ПДД - РИА Новости, 22.07.2025

Водитель упавшего в Якутии автобуса шесть раз за год нарушал ПДД

Погибший водитель, чей автобус упал в обрыв в Якутии, шесть раз за последний год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:37:00+03:00

2025-07-22T16:37:00+03:00

2025-07-22T16:37:00+03:00

происшествия

угибдд

гибдд мвд рф

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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Погибший водитель, чей автобус упал в обрыв в Якутии, шесть раз за последний год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщила РИА Новости начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по республике Екатерина Абрамова. Ранее сообщалось о том, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". Работники ГОК возвращались домой со смены. В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Источник сообщил РИА Новости о том, что в автобусе не было вахтовых работников, все трудились на постоянной основе. За рулем автобуса марки "Нефаз 4208-34" находился 52-летний Сергей Найденко. Как отметила Абрамова, погибший водитель за последний год не раз нарушал ПДД, в том числе правила перевозки людей. "По сведениям ФИС ГИБДД-М в течение года к административной ответственности привлекался шесть раз (статьи 12.6 – 1, 12.20 – 1, 12.9 – 3, 12.23 – 1). СК возбуждено уголовное дело, причины ДТП на ГОК "Денисовский" устанавливаются в рамках дела", - сказала она.

https://ria.ru/20250722/yakutiya-2030602876.html

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происшествия, угибдд, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)