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Водитель упавшего в Якутии автобуса шесть раз за год нарушал ПДД - РИА Новости, 22.07.2025
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16:37 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/voditel-2030657753.html
Водитель упавшего в Якутии автобуса шесть раз за год нарушал ПДД
Водитель упавшего в Якутии автобуса шесть раз за год нарушал ПДД - РИА Новости, 22.07.2025
Водитель упавшего в Якутии автобуса шесть раз за год нарушал ПДД
Погибший водитель, чей автобус упал в обрыв в Якутии, шесть раз за последний год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:37:00+03:00
2025-07-22T16:37:00+03:00
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Погибший водитель, чей автобус упал в обрыв в Якутии, шесть раз за последний год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщила РИА Новости начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по республике Екатерина Абрамова. Ранее сообщалось о том, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". Работники ГОК возвращались домой со смены. В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Источник сообщил РИА Новости о том, что в автобусе не было вахтовых работников, все трудились на постоянной основе. За рулем автобуса марки "Нефаз 4208-34" находился 52-летний Сергей Найденко. Как отметила Абрамова, погибший водитель за последний год не раз нарушал ПДД, в том числе правила перевозки людей. "По сведениям ФИС ГИБДД-М в течение года к административной ответственности привлекался шесть раз (статьи 12.6 – 1, 12.20 – 1, 12.9 – 3, 12.23 – 1). СК возбуждено уголовное дело, причины ДТП на ГОК "Денисовский" устанавливаются в рамках дела", - сказала она.
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происшествия, угибдд, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Водитель упавшего в Якутии автобуса шесть раз за год нарушал ПДД

ГИБДД: водитель автобуса, упавшего в Якутии, шесть раз за год нарушал ПДД

© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии
Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)
Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Погибший водитель, чей автобус упал в обрыв в Якутии, шесть раз за последний год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщила РИА Новости начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по республике Екатерина Абрамова.
Ранее сообщалось о том, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". Работники ГОК возвращались домой со смены. В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Источник сообщил РИА Новости о том, что в автобусе не было вахтовых работников, все трудились на постоянной основе.
За рулем автобуса марки "Нефаз 4208-34" находился 52-летний Сергей Найденко. Как отметила Абрамова, погибший водитель за последний год не раз нарушал ПДД, в том числе правила перевозки людей.
"По сведениям ФИС ГИБДД-М в течение года к административной ответственности привлекался шесть раз (статьи 12.6 – 1, 12.20 – 1, 12.9 – 3, 12.23 – 1). СК возбуждено уголовное дело, причины ДТП на ГОК "Денисовский" устанавливаются в рамках дела", - сказала она.
На месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было вахтовиков
Вчера, 13:25
 
ПроисшествияУГИБДДГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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