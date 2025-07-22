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Внук последнего коммунистического лидера Болгарии покончил с собой
Внук последнего коммунистического лидера Болгарии покончил с собой - РИА Новости, 22.07.2025
Внук последнего коммунистического лидера Болгарии покончил с собой
Внук Тодора Живкова, последнего коммунистического лидера Болгарии, покончил с собой в возрасте 54 лет, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:09:00+03:00
2025-07-22T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Внук Тодора Живкова, последнего коммунистического лидера Болгарии, покончил с собой в возрасте 54 лет, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Уточняется, что Тодор Славков скончался в гостинице в селе Асен (Старозагорская область) в понедельник. Тело было обнаружено его друзьями. Был проведен осмотр места происшествия. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что речь идет о самоубийстве. Данных о насильственной смерти нет. Славков проживал в гостинице около двух недель, все это время он был один, заявляет прокуратура. Славков является сыном многолетнего председателя Болгарского олимпийского комитета и Болгарского национального телевидения Ивана Славкова, и Людмилы Живковой - дочери Тодора Живкова, возглавлявшего Болгарию с 1954 по 1989 год. Как отмечает БНР, Славков покончил с собой в тот же день, когда умерла его мать - 21 июля 1981 года. Мальчику тогда было десять лет.
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в мире, болгария
Внук последнего коммунистического лидера Болгарии покончил с собой
Внук коммунистического лидера Болгарии Тодора Живкова покончил с собой
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Внук Тодора Живкова, последнего коммунистического лидера Болгарии, покончил с собой в возрасте 54 лет, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Уточняется, что Тодор Славков скончался в гостинице в селе Асен (Старозагорская область) в понедельник. Тело было обнаружено его друзьями.
Был проведен осмотр места происшествия. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что речь идет о самоубийстве. Данных о насильственной смерти нет.
Славков проживал в гостинице около двух недель, все это время он был один, заявляет прокуратура.
Славков является сыном многолетнего председателя Болгарского олимпийского комитета и Болгарского национального телевидения Ивана Славкова, и Людмилы Живковой - дочери Тодора Живкова, возглавлявшего Болгарию
с 1954 по 1989 год.
Как отмечает БНР, Славков покончил с собой в тот же день, когда умерла его мать - 21 июля 1981 года. Мальчику тогда было десять лет.