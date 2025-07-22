https://ria.ru/20250722/vlasti-2030553833.html

Власти Молдавии хотят получить контроль над адвокатами, заявил экс-министр

Власти Молдавии хотят получить контроль над адвокатами, заявил экс-министр - РИА Новости, 22.07.2025

Власти Молдавии хотят получить контроль над адвокатами, заявил экс-министр

Власти Молдавии хотят получить политический контроль над адвокатами, для этого они и приняли спровоцировавшие забастовку поправки в закон об адвокатуре, считает РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:08:00+03:00

2025-07-22T10:08:00+03:00

2025-07-22T10:08:00+03:00

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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Власти Молдавии хотят получить политический контроль над адвокатами, для этого они и приняли спровоцировавшие забастовку поправки в закон об адвокатуре, считает бывший министр юстиции республики Станислав Павловский. Ранее Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 по 25 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру". Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в Комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством партии "Действие и солидарность" (ПДС) на фоне завершения мандата действующего состава парламента. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября. "Правительство решило внести поправки, которые ограничивают срок полномочий адвокатов, что является прямым посягательством на принцип автономии юридической профессии. Создаётся впечатление, что оно хочет установить политический контроль над этой профессией", - заявил Павловский в эфире телеканала "Первый в Молдове". По его словам, новые ограничения, введенные для адвокатов, "существенны и необоснованны", а их последствия рано или поздно ощутят даже те, кто их инициировал. "Со временем те, кто у власти, поймут, насколько серьёзна эта ошибка. Потому что придёт другое большинство, которое надавит им на хвост, и куда они тогда побегут? К адвокатам", - предупредил Павловский. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030275240.html

https://ria.ru/20250719/shor-2030195114.html

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