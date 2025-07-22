https://ria.ru/20250722/vladivostok-2030732679.html

Во Владивостоке прокуратура проверяет данные о загрязнении вод

Во Владивостоке прокуратура проверяет данные о загрязнении вод - РИА Новости, 22.07.2025

Во Владивостоке прокуратура проверяет данные о загрязнении вод

Информация о сбросе неочищенных вод в районе Леопардовой набережной Владивостока проверяется, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:57:00+03:00

2025-07-22T22:57:00+03:00

2025-07-22T22:57:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Информация о сбросе неочищенных вод в районе Леопардовой набережной Владивостока проверяется, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям в средствах массовой информации о сбросе неочищенных сточных вод на Леопардовой набережной Владивостока", - говорится в сообщении. Природоохранный прокурор оценит полноту реализации полномочий органами контроля, исполнения хозяйствующими субъектами и органами местного самоуправления законодательства об охране вод. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования, уточнило надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250715/vladivostok-2029136101.html

владивосток

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2025

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происшествия, владивосток