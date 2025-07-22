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Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 22.07.2025
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02:47 22.07.2025 (обновлено: 04:39 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/vladivostok-2030522219.html
Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий
Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 22.07.2025
Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий
Бывший проректор по административно-хозяйственной работе вуза во Владивостоке подозревается в незаконной приемке невыполненных работ на более чем 3,3 миллиона... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:47:00+03:00
2025-07-22T04:39:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Бывший проректор по административно-хозяйственной работе вуза во Владивостоке подозревается в незаконной приемке невыполненных работ на более чем 3,3 миллиона рублей, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщает региональное СУСК РФ."Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении проректора по административно-хозяйственной работе вуза города Владивостока, который подозревается в превышении должностных полномочий при приёме фактически не выполненных работ (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года фигурант из личной заинтересованности принял фактически не выполненные работы по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. В результате вузу причинен материальный ущерб в более чем 3,3 миллиона рублей.Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого.В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что речь идет о проректоре "Дальрыбвтуза".Позже в СУСК журналистам уточнили, что фигурант - бывший проректор вуза.
https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026484016.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий

Экс-проректора Дальрыбвтуза заподозрили в приемке невыполненных работ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Бывший проректор по административно-хозяйственной работе вуза во Владивостоке подозревается в незаконной приемке невыполненных работ на более чем 3,3 миллиона рублей, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении проректора по административно-хозяйственной работе вуза города Владивостока, который подозревается в превышении должностных полномочий при приёме фактически не выполненных работ (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года фигурант из личной заинтересованности принял фактически не выполненные работы по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. В результате вузу причинен материальный ущерб в более чем 3,3 миллиона рублей.
Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого.
В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что речь идет о проректоре "Дальрыбвтуза".
Позже в СУСК журналистам уточнили, что фигурант - бывший проректор вуза.
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