https://ria.ru/20250722/vladivostok-2030522219.html

Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий

Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 22.07.2025

Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий

Бывший проректор по административно-хозяйственной работе вуза во Владивостоке подозревается в незаконной приемке невыполненных работ на более чем 3,3 миллиона... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T02:47:00+03:00

2025-07-22T02:47:00+03:00

2025-07-22T04:39:00+03:00

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владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Бывший проректор по административно-хозяйственной работе вуза во Владивостоке подозревается в незаконной приемке невыполненных работ на более чем 3,3 миллиона рублей, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщает региональное СУСК РФ."Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении проректора по административно-хозяйственной работе вуза города Владивостока, который подозревается в превышении должностных полномочий при приёме фактически не выполненных работ (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года фигурант из личной заинтересованности принял фактически не выполненные работы по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. В результате вузу причинен материальный ущерб в более чем 3,3 миллиона рублей.Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого.В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что речь идет о проректоре "Дальрыбвтуза".Позже в СУСК журналистам уточнили, что фигурант - бывший проректор вуза.

https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026484016.html

https://ria.ru/20250226/primore-2001622391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, россия, приморский край