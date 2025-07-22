https://ria.ru/20250722/vladivostok-2030522219.html
Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий
Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 22.07.2025
Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий
Бывший проректор по административно-хозяйственной работе вуза во Владивостоке подозревается в незаконной приемке невыполненных работ на более чем 3,3 миллиона... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:47:00+03:00
2025-07-22T02:47:00+03:00
2025-07-22T04:39:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Бывший проректор по административно-хозяйственной работе вуза во Владивостоке подозревается в незаконной приемке невыполненных работ на более чем 3,3 миллиона рублей, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщает региональное СУСК РФ."Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении проректора по административно-хозяйственной работе вуза города Владивостока, который подозревается в превышении должностных полномочий при приёме фактически не выполненных работ (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года фигурант из личной заинтересованности принял фактически не выполненные работы по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. В результате вузу причинен материальный ущерб в более чем 3,3 миллиона рублей.Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого.В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что речь идет о проректоре "Дальрыбвтуза".Позже в СУСК журналистам уточнили, что фигурант - бывший проректор вуза.
https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026484016.html
https://ria.ru/20250226/primore-2001622391.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Экс-проректора вуза во Владивостоке заподозрили в превышении полномочий
Экс-проректора Дальрыбвтуза заподозрили в приемке невыполненных работ
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Бывший проректор по административно-хозяйственной работе вуза во Владивостоке подозревается в незаконной приемке невыполненных работ на более чем 3,3 миллиона рублей, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю
возбуждено уголовное дело в отношении проректора по административно-хозяйственной работе вуза города Владивостока
, который подозревается в превышении должностных полномочий при приёме фактически не выполненных работ (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ
)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года фигурант из личной заинтересованности принял фактически не выполненные работы по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. В результате вузу причинен материальный ущерб в более чем 3,3 миллиона рублей.
Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого.
В правоохранительных органах РИА Новости добавили, что речь идет о проректоре "Дальрыбвтуза".
Позже в СУСК журналистам уточнили, что фигурант - бывший проректор вуза.