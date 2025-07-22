https://ria.ru/20250722/vizit-2030554681.html
Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт
Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2025
Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт
Визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев "освежил" Владимира Зеленского, и он пересмотрел позицию по переговорам в Стамбуле, на которые раньше... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:13:00+03:00
2025-07-22T10:13:00+03:00
2025-07-22T10:13:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
спиридон килинкаров
кит келлог
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030490359_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ed29e8216fdbcf7883c638cb07eb099b.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев "освежил" Владимира Зеленского, и он пересмотрел позицию по переговорам в Стамбуле, на которые раньше смотрел скептически, сообщил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. "Зеленский еще пару недель назад скептически относился к третьему раунду переговоров, было непонятно, готова ли вообще Украина продолжать стамбульский формат. Но, видимо, визит Кита Келлога в Киев дал свои результаты, "освежил" Зеленского, и его позиция в этом вопросе поменялась", - сказал Килинкаров. Эксперт предположил, что переговоры будут касаться узкого круга вопросов: возможности прекращения огня, но не долгосрочного и устойчивого мира, завершения всего конфликта. "Политических решений ожидать не стоит", - сказал Килинкаров, который полагает, что "реальное завершение конфликта можно будет ожидать по итогам нашей летней военной кампании". "Дипломаты будут финализировать результат", - подчеркнул Килинкаров. Зеленский накануне заявил, что украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной в предстоящую среду в Турции. В середине июля спецпосланник президента США Кит Келлог посетил Украину.
https://ria.ru/20250721/tramp-2030491563.html
https://ria.ru/20250717/tramp-2029682669.html
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030490359_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f9b2d8279e6f3ba7ad0892d58666ca03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, спиридон килинкаров, кит келлог, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Украина, Спиридон Килинкаров, Кит Келлог, Владимир Зеленский
Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт
Килинкаров: визит Келлога в Киев изменил позицию Зеленского по переговорам с РФ