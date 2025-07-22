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Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2025
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10:13 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/vizit-2030554681.html
Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт
Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2025
Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт
Визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев "освежил" Владимира Зеленского, и он пересмотрел позицию по переговорам в Стамбуле, на которые раньше... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:13:00+03:00
2025-07-22T10:13:00+03:00
в мире
сша
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украина
спиридон килинкаров
кит келлог
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев "освежил" Владимира Зеленского, и он пересмотрел позицию по переговорам в Стамбуле, на которые раньше смотрел скептически, сообщил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. "Зеленский еще пару недель назад скептически относился к третьему раунду переговоров, было непонятно, готова ли вообще Украина продолжать стамбульский формат. Но, видимо, визит Кита Келлога в Киев дал свои результаты, "освежил" Зеленского, и его позиция в этом вопросе поменялась", - сказал Килинкаров. Эксперт предположил, что переговоры будут касаться узкого круга вопросов: возможности прекращения огня, но не долгосрочного и устойчивого мира, завершения всего конфликта. "Политических решений ожидать не стоит", - сказал Килинкаров, который полагает, что "реальное завершение конфликта можно будет ожидать по итогам нашей летней военной кампании". "Дипломаты будут финализировать результат", - подчеркнул Килинкаров. Зеленский накануне заявил, что украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной в предстоящую среду в Турции. В середине июля спецпосланник президента США Кит Келлог посетил Украину.
https://ria.ru/20250721/tramp-2030491563.html
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в мире, сша, киев, украина, спиридон килинкаров, кит келлог, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Украина, Спиридон Килинкаров, Кит Келлог, Владимир Зеленский
Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт

Килинкаров: визит Келлога в Киев изменил позицию Зеленского по переговорам с РФ

© Getty Images / Antonio MasielloВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев "освежил" Владимира Зеленского, и он пересмотрел позицию по переговорам в Стамбуле, на которые раньше смотрел скептически, сообщил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
"Зеленский еще пару недель назад скептически относился к третьему раунду переговоров, было непонятно, готова ли вообще Украина продолжать стамбульский формат. Но, видимо, визит Кита Келлога в Киев дал свои результаты, "освежил" Зеленского, и его позиция в этом вопросе поменялась", - сказал Килинкаров.
Президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Зампосланника Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко
21 июля, 19:48
Эксперт предположил, что переговоры будут касаться узкого круга вопросов: возможности прекращения огня, но не долгосрочного и устойчивого мира, завершения всего конфликта.
"Политических решений ожидать не стоит", - сказал Килинкаров, который полагает, что "реальное завершение конфликта можно будет ожидать по итогам нашей летней военной кампании".
"Дипломаты будут финализировать результат", - подчеркнул Килинкаров.
Зеленский накануне заявил, что украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной в предстоящую среду в Турции.
В середине июля спецпосланник президента США Кит Келлог посетил Украину.
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Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph
17 июля, 13:15
 
В миреСШАКиевУкраинаСпиридон КилинкаровКит КеллогВладимир Зеленский
 
 
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