https://ria.ru/20250722/vizit-2030554681.html

Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт

Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2025

Визит Келлога в Киев освежил Зеленского, считает эксперт

Визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев "освежил" Владимира Зеленского, и он пересмотрел позицию по переговорам в Стамбуле, на которые раньше... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:13:00+03:00

2025-07-22T10:13:00+03:00

2025-07-22T10:13:00+03:00

в мире

сша

киев

украина

спиридон килинкаров

кит келлог

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030490359_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ed29e8216fdbcf7883c638cb07eb099b.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев "освежил" Владимира Зеленского, и он пересмотрел позицию по переговорам в Стамбуле, на которые раньше смотрел скептически, сообщил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. "Зеленский еще пару недель назад скептически относился к третьему раунду переговоров, было непонятно, готова ли вообще Украина продолжать стамбульский формат. Но, видимо, визит Кита Келлога в Киев дал свои результаты, "освежил" Зеленского, и его позиция в этом вопросе поменялась", - сказал Килинкаров. Эксперт предположил, что переговоры будут касаться узкого круга вопросов: возможности прекращения огня, но не долгосрочного и устойчивого мира, завершения всего конфликта. "Политических решений ожидать не стоит", - сказал Килинкаров, который полагает, что "реальное завершение конфликта можно будет ожидать по итогам нашей летней военной кампании". "Дипломаты будут финализировать результат", - подчеркнул Килинкаров. Зеленский накануне заявил, что украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной в предстоящую среду в Турции. В середине июля спецпосланник президента США Кит Келлог посетил Украину.

https://ria.ru/20250721/tramp-2030491563.html

https://ria.ru/20250717/tramp-2029682669.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, спиридон килинкаров, кит келлог, владимир зеленский