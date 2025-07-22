https://ria.ru/20250722/vinlab-2030585238.html

В Novabev Group сообщили о возобновлении работы "Винлаб"

В Novabev Group сообщили о возобновлении работы "Винлаб" - РИА Новости, 22.07.2025

В Novabev Group сообщили о возобновлении работы "Винлаб"

Novabev Group, которой принадлежит ритейлер "Винлаб", постепенно возобновляет работу этой сети после хакерской атаки: уже открыты более 100 магазинов,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:23:00+03:00

2025-07-22T12:23:00+03:00

2025-07-22T12:23:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

кибератака

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Novabev Group, которой принадлежит ритейлер "Винлаб", постепенно возобновляет работу этой сети после хакерской атаки: уже открыты более 100 магазинов, планируется выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия в течение недели, сообщила компания.В Novabev Group в прошлую среду заявили, что 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работали магазины и сайт ритейлера. Компания отвергла требование хакеров о выплате денег. В конце недели в ритейлере сообщили РИА Новости, что официальный сайт "ВинЛаб" заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн оставалось недоступным, также продолжали оставаться закрытыми и магазины торговой сети."Более 100 торговых точек "Винлаб" возобновили работу в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах - новые открытия происходят в режиме нон-стоп. В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия", - говорится в сообщении.В нем отмечается, что покупки в магазинах осуществляются в привычном формате, в том числе полностью сохранены ассортимент, качество обслуживания и дисконтная программа.Официальный сайт ритейлера пока работает в режиме каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на финальной стадии модерации в магазинах приложений, уточнила Novabev Group.Там также поблагодарили партнеров и клиентов за доверие. "Решение группы не вступать в переговоры с киберпреступниками было единогласно поддержано всеми стейкхолдерами, что еще раз подтвердило прочность деловых отношений и взаимное уважение", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250718/gosduma-2029964440.html

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москва, московская область (подмосковье), кибератака