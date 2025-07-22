https://ria.ru/20250722/velikobritaniya-2030668690.html

Британцев предупредили о значительном росте цен на еду

Британцев предупредили о значительном росте цен на еду - РИА Новости, 22.07.2025

Британцев предупредили о значительном росте цен на еду

Средние расходы домохозяйств на еду и напитки в Британии вырастут на 275 фунтов стерлингов (28,95 тысячи рублей) в этом году после того, как продуктовая... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:21:00+03:00

2025-07-22T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Средние расходы домохозяйств на еду и напитки в Британии вырастут на 275 фунтов стерлингов (28,95 тысячи рублей) в этом году после того, как продуктовая инфляция начала набирать обороты, достигнув в июле самого высокого уровня с января, сообщает британская компания в сфере маркетинговых данных и аналитики Kantar. "Согласно последним данным Worldpanel от Numerator, за четыре недели по 13 июля объем продаж в продуктовых магазинах вырос на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Продуктовая инфляция снова ускорилась, достигнув в этом месяце самого высокого уровня с января 2024 года - 5,2%. Учитывая, что средние расходы домохозяйств на продукты питания составляют 5 283 фунтов стерлингов (556,23 тысячи рублей ) в год, этот рост может добавить к расходам 275 фунтов стерлингов (28,95 тысячи рублей), если покупательские привычки останутся прежними", - отмечается в исследовании. Согласно представленным данным, почти две трети домохозяйств выразили обеспокоенность ростом цен на продукты питания. Для того, чтобы не так сильно ощущать подорожание, британцы уже начали менять пищевые привычки: например, покупать товары под торговой маркой самого магазина, а не известного бренда, отмечает Kantar. Помимо этого, жители чаще выбирают более простые блюда. Так, в семи из десяти ужинов в стране обеденная тарелка включает меньше шести ингредиентов, указано в исследовании. Ранее стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 3,6% с 3,4% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с января 2024 года, когда инфляция составляла 4%. При этом цены на алкоголь и табак ускорили рост до 6,4% с 5,4%, а на продовольствие и безалкогольные напитки - выросли на 4,5% по сравнению с увеличением на 4,4% по итогам мая.

https://ria.ru/20250624/britanija-2024983641.html

https://ria.ru/20250720/pokupatel-2030246793.html

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