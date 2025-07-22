https://ria.ru/20250722/ved-2030598733.html

А7 представила вексель для ВЭД

А7 представила вексель для ВЭД - РИА Новости, 22.07.2025

А7 представила вексель для ВЭД

Российская платформа трансграничных платежей А7 (создана ПСБ) представила новый усовершенствованный финансовый продукт – вексель для ВЭД, который позволяет... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:10:00+03:00

2025-07-22T13:10:00+03:00

2025-07-22T18:47:00+03:00

компания «а7»

экономика

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская платформа трансграничных платежей А7 (создана ПСБ) представила новый усовершенствованный финансовый продукт – вексель для ВЭД, который позволяет бизнесу проводить расчеты по внешнеэкономической деятельности в условиях санкционного давления и ограничений банковской системы, сообщает компания.Векселя выпускаются в рублях или с привязкой к иностранной валюте. Для проведения платежа необходимо предоставить базовый пакет документов, включая внешнеторговый контракт. Сделки с контрагентами можно проводить по всему миру. Все операции сопровождаются полным пакетом документов для соблюдения валютного законодательства РФ. Вексель признан уполномоченными банками как расчетный документ. Вексель, в частности, можно применять для проведения трансграничных платежей, в качестве юридически обязывающего гаранта исполнения обязательств, для хеджирования валютных рисков, получения дохода от вложенных средств, приобретения недвижимости в России и за рубежом. "Мы предлагаем способ помощи бизнесу продолжать работу в зарубежном сегменте даже в условиях ограничений. Теперь можно использовать вексель для расчетов с иностранными компаниями. Людям это удобно, это дает возможность вести свой бизнес вне зависимости от западных ограничений", - приводятся в сообщении слова генерального директора А7 Илана Шора.

https://ria.ru/20250717/es-2029712700.html

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компания «а7», экономика, россия